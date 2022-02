Star Trek 4: Produktionsstart Ende 2022 – Chris Pine soll zurückkehren

Star Trek - (C) Paramount

Nach langwierigen Anlaufschwierigkeiten könnte Star Trek 4 (Kelvin-Timeline) endlich seine Produktion beginnen, dass schon Ende 2022. Wie Deadline berichtet hat Paramount Pictures Gespräche mit Chris Pine aufgenommen, um James T. Kirk wieder zu spielen.

Mittlerweile zugesagt haben anscheinend Zachary Quinto als Spock, Zoe Saldana als Uhura, Karl Urban als McCoy, John Cho als Sulo und Simon Pegg als Scotty.

Bereits bekannt ist, dass Matt Shakman (WandaVision) Regie führen wird. Die Marvel-Mini-Serie wurde übrigens für 23 (!) Emmys nominiert.

Worum geht es in Star Trek 4 (Arbeitstitel)?

Bisher ist über den Ablauf in Star Trek 4 noch wenig bekannt. Ob es wirklich eine Zeitreise geben ist scheint erstmal vom Tisch, nachdem Chris Hemsworth nicht an Bord zu sein scheint. Hemsworth sollte ursprünglich wieder in die Rolle von Kirks Vater schlüpfen, dafür reicht anscheinend das Budget des Films aber nicht. Der “Thor”-Darsteller dürfte wohl zu viel verlangt haben.

J.J. Abrams sagte, dass der Film “einige neue Charaktere enthalten, von denen ich denke, dass sie wirklich Spaß machen werden und aufregend sind und dabei helfen, mit ‘Star Trek’ in Bereiche vorzubringen, die man noch nie zuvor gesehen hat.”

Wie Abrams weiter verkündet hat, soll der Film am 22. Dezember 2023 weltweit in die Kinos kommen.

Abrams und seine Produktionsfirma Bad Robots werden wieder, wie bei den drei vorherigen Filmen der Kelvin-Timeline, für das Projekt verantwortlich sein. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten zum vierten Film des Star Trek-Kino-Reboots Anfang 2019 starten.