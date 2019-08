Disney und Sony gehen getrennte Wege

Jetzt heißt es tief durchatmen und hinsetzen! Disney und Sony sind über die Zukunft von Spider-Man nicht zu einer Einigung gekommen und als Konsequenz ist Spider-Man nicht mehr Teil des MCU.

Spider-Man ist mit Abstand der bekannteste Charakter im Marvel Universum, doch hat Marvel die Rechte an diesem vor gut 20 Jahren an Sony verkauft. Damals sah es um Marcel schlecht aus und sie boten Filmrechte ihrer Charaktere an verschiedene Studios an. Die ursprünglich hatte Marvel Sony die Rechte aller Charaktere angeboten, doch Sony entschied sich nur für Spider-Man!

Sony war mehr oder weniger auch erfolgreich mit seinen Spider-Man Experimenten. Während Toby Mcguire der bislang schlechteste Darsteller für die meisten war, brachten die Filme eine Menge Kohle ein. Andrew Garfields Version und die Filme selbst waren den Comics näher, spielten aber weniger ein.

Die Filme um Tom Holland schafften es dank des MCU Bonus auf dis bis lang nicht nur erfolgreichsten Filme, sondern mit Far from Home auch die höchsten Einnahmen für Sony Pictures.

Während Disney sich über den Erfolg freut, haben sie bislang nichts daran verdient. Disney produziert die Filme zwar mit, die Einnahmen gehen aber zum Großteil an Sony. Nun hat Disney Sony vorgeschlagen, die Filme gemeinsam zu produzieren und die Einnahmen auch gleichmäßig aufzuteilen. Sony hat abgelehnt!

Disney hat dementsprechend reagiert und Spider-Man aus dem MCU genommen, als auch die Co-Produktion eingestellt. Spider-Man ist nicht mehr im MCU.

Angeblich wird noch für eine veränderte Rolle von Spider-Man im MCU verhandelt. Es ist jedoch unklar, ob die Holland Filme ohne dem MCU wirklich fortgesetzt werden können, oder ob Sony nicht wieder einen Relaunch planen wird.

Wie immer auch die Entscheidung sein mag, wieder einmal leiden die Fans unter dem Kampf großer Konzerne ums Geld. Eine einmalige Aktion in der Filmgeschichte geht aufgrund von Geldgier zu Ende. Hoffen wir, dass die beiden doch noch zu einer Friedenspfeiffe finden!