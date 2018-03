Ubisoft und die South Park Digital Studios kündigten an, dass South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe ab dem 24. April auf Nintendo Switch erhältlich sein wird. South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe wurde von Trey Parker und Matt Stone geschrieben und in Zusammenarbeit mit Ubisoft San Francisco produziert und entwickelt.

Zusätzlich zum Hauptspiel werden die beiden Erweiterungsinhalte „Gefahrendeck“ und „From Dusk Till Casa Bonita“ entweder einzeln oder als Teil des Season Pass zum Kauf erhältlich sein. Der dritte DLC „Bring den Crunch“ wird ebenfalls auf Nintendo Switch erscheinen, sobald er diesen Sommer veröffentlicht wird.

Letztes Jahr erschien der Titel für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Dazu haben wir auch einen eher unüblichen Spieletest geschrieben, welchen ihr hier findet.

Hier ein kleiner Auszug aus unserem Spieletest:

„F*ck dich du Wich*er, es ist South Park!“ Genauso würden mich eingefleischte South Park-Fans kommentieren, würde ich diesen Titel komplett zerreißen. Es handelt sich um nichts anderes als um eben besagte Franchise und das ist gut so. Denn das Game spielt sich so wie die TV-Serie aussieht und wäre schon eine kleine Staffel, wenn es im Fernsehen laufen würde. Alles ist am Game dem TV-Original angepasst, sogar die Synchronsprecher sind die Gleichen! Sagen wir mal so: Es ist Fan-Service pur und als dieses möchte das Game auch verstanden werden. Anspruchsvolle RPG-Gamer sollten sich eher auf die Switch-Version von Skyrim stürzen oder The Witcher 3 nochmals anreißen.

Mehr Infos zum Titel und seinen DLC’s

In South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe steigt die Kriminalität in South Park und die Straßen sind gefährlicher denn je. Sobald die Sonne untergeht, ziehen Terror, Chaos und Verwüstung durch die ansonsten ruhige Stadt in Colorado und die zwielichtige Schattenseite der Stadt kommt zum Vorschein. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon.

Die Erweiterung „Gefahrendeck“ teleportiert die Spieler an vorher nie gesehene Orte in South Park. Dort werden sie auf Gegner treffen, die speziell von den Freedom Pals kreiert wurden. Die Begegnungen werden von Mal zu Mal schwieriger und sind darauf ausgelegt, die Grenzen eines jeden Superhelden auszuloten.

In „From Dusk Till Casa Bonita“ ist Mysterions Schwester in Gefahr. Sie hat sich den Vamp Kids aus South Park angeschlossen, die sich in Cartmans Lieblingsrestaurant, Casa Bonita, eingenistet haben. Dunkelheit wird mit Dunkelheit bekämpft und die neue Netherborn-Klasse, die vier neue okkulte Kräfte besitzt, wird eingeführt. Geimeinsam mit dem Gothic-Mädchen Henrietta, einer mächtigen Support-Hexe, steht dem Spieler ein harter Kampf bevor.