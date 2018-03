Der Monat April wird wieder so richtig spannend. Wir freuen uns auf große wie kleine Titel. Um den Überblick zu bewahren, haben wir euch hier eine Liste der Highlights für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zusammengestellt!

Die Liste ist nicht lang, aber dafür gut! Wir freuen uns wie „narrisch“ auf Yakuza 6: The Song of Life (die westliche Version) und natürlich God of War. Der Action-Titel für die PlayStation 4 soll ja überall mit Geheimnissen und Easter-Eggs aufwarten und verspricht grandiose Kämpfe, wie man auch im Werbespot sieht.

Ende des Monats erscheint nach Monaten auch die Nintendo-Switch-Version von South Park: Die retakuläre Zerreißprobe. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber irgendwie habe ich das Gefühl das der Titel besser auf einen „Handheld“ passt, als wie auf eine Fernseh-Konsole. Okay, die Switch ist bekanntermaßen ja beides, aber unterwegs macht der Titel sicher mehr Laune. Aja, und Switch: am 27. April erscheint das Nintendo Labo. Hat die Welt noch nicht gesehen, aber wollen wir wirklich mit Papp-Karton unsere Konsole „verbinden“? Ja!

