God of War hat eine lange Tradition auf PlayStation-Konsolen. Der letzte Ableger, welcher letztes Jahr auf der PS4 erschienen ist, konnte einige Auszeichnungen einhamstern, wie „Das Spiel des Jahres bei den Game Awards 2018“ sowie volle Punkte im DailyGame-Test.

Im Gespräch mit ComicBook, hat Pacific Rim: Uprising-Autor Steven DeKnight verraten, dass er mit Sony über die Möglichkeit gesprochen hat ein God of War-Script zu schreiben.

„Ich hatte einige frühe Gespräche mit den Leuten bei Sony darüber“, gibt DeKnight zu. „Nicht nur das, Sony war (überraschenderweise) derjenige, der unbedingt sicherstellen wollte, dass genügend Blut und Blut vorhanden ist, wenn Kratos sein Abenteuer in einem God of War-Film zeigen sollte.“

Ich meine, wir würden es nicht anders wollen …

Leider sagt DeKnight auch, dass derzeit nichts Bestimmtes in Arbeit ist. Er hoffe nur „das jemand einen Film aus diesem Franchise macht“.

Wenn jemand erfolgreich einen GOW-Film machen könnte, wäre es DeKnight. Er arbeitete als ausführender Produzent für die Fernsehserien Spartacus und Spartacus: Gods of the Arena. Die Welt der griechischen Götter ist also nichts Neues für ihn.

Würdet ihr einen God of War-Kinofilm begrüßen?