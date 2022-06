Silent Hill ohne Konami? – Fans basteln an Remake in Unreal Engine 5

Ihr wollt ein Remake des ersten Silent Hill-Spiels? Nun, Konami bestätigt es nicht, auch wenn es zeitweise täglich “Leaks und Gerüchte” dazu gibt. Das einzige Remake, dass tatsächlich in Arbeit ist, ist ein Original-Remake in der Unreal Engine 5, dass von Fans gemacht wird.

Eine Gruppe namens “Codeless Games” arbeitet seit mindestens 5 Monaten an besagten Silent Hill-Original-Remake. Das erste Video zeigt den Protagonisten Harry Mason, wie er seine ersten Schritte in die mysteriöse, nebelverhangene Stadt Silent Hill unternimmt. Das Pre-Alpha-Gameplay-Video zeigte uns, was mit Silent Hill passiert, nachdem die Sirene losgeheult hat. An der Gesichtsanimation müssen die Hobbyentwickler noch arbeiten, aber ansonsten sieht es schon sehr nach Silent Hill aus.

Silent Hill: So “beklemmend” ist das Fan-Remake

Ein neues Video von Codeless Games zeigt uns die dunkle und schmuddelige Midwich Elementary School. Natürlich fällt dabei sofort die fantastische Beleuchtung der Unreal Engine 5 auf, wenn Mason durch die Schule stapft und seine Taschenlampe aktiviert, wenn die Neonröhren der Schule den Geist aufgeben. Lange Schatten und flackernde Lichter schaffen eine extrem aufwühlende Atmosphäre, während die hohlen Schritte und die gruselige Umgebungsmusik das ständige ungute Gefühl noch verstärken.

Es kommt im Video sogar zum Schusswechsel, als Mason auf einen Mumbler schießt. Dadurch erkennen wir genau die Nachlade-Animationen des Spiels, die zugegeben ziemlich professionell aussehen. Wir sehen auch das Menü, dass noch etwas “altmodisch” wirkt. Mason kann mehrere Gegenstände in Silent Hill Remake aufheben, um sie später während der vielen verschiedenen Rätseln zu verwenden.

Mehr zu Silent Hill

Wie bereits erwähnt gab es bereits einige Gerüchte über ein offizielles Remake des Spiels. Ein neues Silent Hill von Hideo Kojima und seinem Entwicklerstudio wurde bereits abgesagt, dieser arbeitet an einem exklusiven Xbox-Titel. Auch das Blobber Team (The Medium) sagte bereits ab. Ein kürzliches Marken-Update entfachte die neue Hoffnung auf ein Remake, aber bisher gab es keine weiteren offiziellen Informationen darüber.