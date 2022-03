Silent Hill Marken-Update entfacht neue Hoffnung

Silent Hill von Konami liegt im Dornröschenschlaf, seit Hideo Kojimas beliebter P.T. Demo von 2015 durch einen Streit mit Konami im Sande verlief. Und trotz der zahllosen Gerüchte, die das Gegenteil behaupten, deutet kaum etwas darauf hin, dass der bahnbrechende Horrorklassiker in absehbarer Zeit einen neuen Titel erhalten wird.

Ein solches Gerücht behauptete letztes Jahr, dass Konami plane, drei seiner wichtigsten Videospiele wiederzubeleben – Castlevania, Metal Gear Solid und natürlich Silent Hill. Sollte sich diese unbestätigten Behauptung als zutreffend erweisen, könnten die Fans laut einem anderen VGC-Bericht schließlich die Bestätigung erhalten, dass mehr als ein Titel des Franchises in Entwicklung ist. Das Obige bleibt jedoch unbegründet, da Konami selbst nicht einmal den geringsten Hinweis darauf gibt, ob Hoffnung am Horizont besteht. Es ist jedoch möglich, dass kürzlich ein neuer Hoffnungsschimmer aufgetaucht ist.

Reddit-Benutzer LongJonSiIver hat kürzlich über chizai-watch ein Marken-Update von Silent Hill entdeckt. Interessanterweise hat Konami Digital Entertainment diesen Monat die Änderungen beantragt. Wenn ihr euch auf chizai-watch zur Seite des Games durchklickt, werden mehrere Einträge im Abschnitt „Produktservice“ angezeigt, von denen einer ein „Virtual-Reality-Headset“ enthält. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Game möglicherweise mit VR spielbar sein wird, aber ob wirklich ein neuer Ableger kommt welches zudem noch VR beinhaltet, bleibt abzuwarten.

Wie immer sollten sich Fans noch keine Hoffnungen auf ein Silent Hill-Revival machen. Das Marken-Update von Konami könnte kaum mehr als einen routinemäßigen Schritt darstellen, soweit es um den Besitz von geistigem Eigentum geht. Eine Wiederbelebung hat jedoch lange auf sich warten lassen, also steckt vielleicht mehr hinter dem Update, als man denkt?

Der letzte Teil von Silent Hill kam vor fast einem Jahrzehnt in Form von Silent Hill: Book of Memories für die PS Vita in auf den Markt. Dieser kritisch geplante Eintrag ließ viel zu wünschen übrig, was nur einer der Gründe ist, warum Serientreue so gespannt waren, wie Kojima die Marke mit Silent Hills neu erfinden würde. Was auch immer als nächstes kommt, macht das Warten hoffentlich lohnenswert.