Scully (PC) – Review

Skully

Scully ist seit dem 4. August für PC (Steam), Playstation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Ich nehme die Einladung, in Zeiten von Corona und anhaltender Hitze, an und habe das Bier bereits kaltgestellt. Das Abenteuer kann beginnen!!!

Sein oder Nichtsein, das ist hier …, eh, der Schädel?! Scully? Scully?!

Nein, es handelt sich hier nicht um den Prinzen von Dänemark, auch nicht um die Protagonistin der bekannten 90er Jahre Serie AkteX. Scully ist ein putziger kleiner Schädel der im Laufe der Handlung mit der, aus Lehm gefertigten, Monster die Spielwelt auf den Kopf stellen wird.

Modus Games und Finish Line Games bringen uns in Scully in ein turbulentes Action-Adventure-Plattform Spiel, in dem wir unseren Weg durch ein Insel-Paradies bahnen und dabei über Stock und Stein, viel Wasser, durch Höhlensystemen voller Lava und vielerlei Gegner kämpfen müssen.

Aber wer ist Scully? Der Schädel wird durch Terry wieder zum Leben erweckt. Terry beherrscht das Element Erde. Da er sich aber mit seinen Geschwistern Feuer, Wasser und Luft verkracht hat und damit die Existenz der Insel in Gefahr gebracht wurde, benötigt er nun unsere Hilfe. Da es aber für einen kleinen Schädel alleine nicht möglich ist alle Hindernisse auf der Insel zu überwinden, greifen wir auf Unterstützung, in Form von Lehmwesen zurück. Diese können wir in Lehmgruben herstellen, die zugleich auch als Speicherorte dienen.

Ein Hauch von Fluch der Karibik

Kaum wiederbelebt kullern wir schon darauf los und staunen über die sehr hübsche Grafik. Die Fauna verteilt sich farbenfroh durch die Spielewelt, entlang an bezaubernden weißen Stränden und dem anmutend glänzenden Meer. Scully hinterlässt bei seiner Streiftour physikalisch Korrekte Spuren im Sand und sammelt bei der Gelegenheit Pflanzenblüten ein, die quer durch die Welt verteilt sind. Ziel ist es durch die Welt zu kommen und dabei verschiedene Rätsel zu lösen um immer tiefer in die Welt zu dringen. Die Abschnitte sind dem jeweiligen Element angepasst und schließen auch mit einem Bosskampf ab.

Um die Rätsel und aufkommenden Gegner zu bezwingen reicht aber die Form unseres Helden alleine nicht aus. Hier kommen die bereits erwähnten Monster, aus Lehm geformt, die uns dabei unterstützen sollen. Jedes Wesen hat dabei seine speziellen Fähigkeiten. Ob es das Verprügeln von Gegner, schnelles Sprinten, große Höhen zu überwinden oder eine Kombination aus allem ist, für genügend Abwechslung ist gesorgt.

Scully, der schnellste Schädel in…

Die Steuerung in Scully ist schnell erklärt und auch die speziellen Fähigkeiten gehen leicht von der Hand und werden schlicht als Zeichnungen in Felsen dargestellt. Empfohlen wird das Spielen mit einem Gamepad, was ich so einfach nur bestätigen kann. Teilweise ist das Handling eine große Herausforderung und obwohl die Speicherplätze vielerorts verteilt sind, ist ein Neustart spätestens nach dem fünften Versuch frustrierend.

Die Witzigen Kommentare zwischen den Geschwistern bringen zwar etwas Ablenkung auf unserer Tour, sind aber rar gesät. Erst wenn bestimmte Punkte in der Welt erreicht wurden, hört man das Gezanke. Leider fehlen hier ein paar Hinweise durch Terry, die uns instruiert, wie wir weiterkommen, falls wir uns verirrt haben.

Fazit zu Scully

Scully ist ein sehr witziges Action-Adventure Spiel. Die Kommentare der Geschwister sind klasse synchronisiert und die Grafik ist sehr gelungen. Das empfindliche Handling und die schwierige Kameraführung, macht aber an verschiedenen Stellen in der Welt zu einem Geduldsspiel. Alles in allem ist Scully aber gelungen und sorgt für eine Menge Spaß!!!

