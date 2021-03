Scrubs wurde für Disney Plus zensiert und verändert

Scrubs Turk und JD Pic: (l-r) Donald Faison, Zach Braff Photo: Justin Lubin ©Touchstone Television. All Rights Reserved

Disney hat vor kurzem sein neues Streaming Segment „Star“ auf Disney+ gestartet. Damit kamen einige der stärksten Action Klassiker, diverse Horrorfilme aber auch manche Sitcom Serie ins Portfolio. Was jedoch auffällt wenn man eine Serie bereits in- und auswendig kennt, ist dass Scrubs auf Disney Plus zensiert wurde. Nicht nur das, einige Änderungen fallen auf wenn man genau ist.

Scrubs wurde auf Disney+ zensiert

Weil im neuen Star Segment solche kultigen Filme und Serien zu sehen sind, wollte ich einfach mal wieder Scrubs von Anfang bis Ende sehen. Nachdem die Serie nun 20 Jahre alt ist. Dies habe ich schon mal mit den DVDs hinter mir und auch schon einen Durchgang auf Amazon Prime. Viele der Episoden kenne ich also fast auswendig. Umso mehr haben mich die vielen Änderungen überrascht.

Auch auf Amazon Prime waren schon Änderungen zu sehen bzw. hören. Viele der Songs in sehr markanten Szenen wurden geändert. Warum? Das ist die Frage. Warum ändert man die in einer Serie gespielte Hintergrundmusik? Und jetzt wo die Serie bei Disney läuft, wurde die Musik nochmals geändert. Sehr seltsam. Was mir aber wirklich ins Auge stach, Disney Plus hat einen Witz in Scrubs zensiert.

In der oben gezeigten Szene, stellt J.D. sich auf Turks Anweisung Elliot vor. Zunächst mit sich selbst, dann mit ihrem Freund Shawn und dann noch mit Turk. In der letzteren Vision ist J.D. schwarz und hat eine Glatze. Dieser Scrubs Joke ist Disney Plus anscheinend zu viel gewesen und wurde einfach zensiert. In der jetzigen Szene ist nach dem zweiten Durchgang einfach Schnitt und J.D. sagt grundlos „Ja“ und senkt den Kopf.