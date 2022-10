Rocksteady-Entwickler glaubt, dass die Xbox Series S die gesamte Spielegeneration aufhalten wird

Ein leitender Entwickler der Rocksteady Studios teilte auf Twitter mit, dass er glaubt, dass die Xbox Series S Konsole eine ganze Generation von Videospielen “lahmgelegt” hat. Nach der Nachricht, dass Gotham Knights nur mit 30 FPS auf Konsolen erscheinen wird, obwohl es PS5- und Xbox Series X/S-exklusiv ist, ist online eine Diskussion über die Entwicklung von Spielen entstanden. Dies hat einige dazu veranlasst, deutliche Aussagen darüber zu machen, warum einige Spiele eingeschränkt sein könnten.

Ein Posting von Gotham Knights-Entwickler Fleur Marty auf Discord war der Auslöser für den heutigen komplexen und kontroversen Diskurs. Marty erklärte, dass Gotham Knights nicht über einen Performance-Modus verfügen wird, einen Modus, bei dem normalerweise Auflösung und Grafikfunktionen zugunsten der Bildrate geopfert werden. Somit würde Gotham Knights nur 30 FPS auf Konsolen unterstützen. Die Entscheidung des Entwicklers Warner Bros. wurde von Spielern kritisiert, die wollten, dass Gotham Knights 60 FPS unterstützt.

WB Games Montreal has confirmed that Gotham Knights on consoles will run at 30 FPS with no performance/quality mode option pic.twitter.com/blAiNAFwoc

In einer Reihe von Tweets meldete sich Rocksteadys Senior Character Technical Artist Lee Devonald zu Gotham Knights zu Wort. Zunächst konzentriert er sich auf die Frage, was 60fps bedeuten und welche Kompromisse notwendig sind, um dies zu erreichen. Er sagt, dass dies besonders wichtig ist, wenn man bedenkt, dass “wir eine Current-Gen-Konsole haben, die nicht viel besser ist als eine Last-Gen-Konsole”. Er antwortet auf eine Frage nach einem Hardware-Engpass und erwähnt speziell die Xbox Series S GPU, wobei Multiplattform-Spiele “für die niedrigste Leistung optimiert” werden müssen.

The Deries S exists though. and Microsoft won’t let you launch on one without the other.

And entire generation of games, hamstrung by that potato.

— Lee Devonald (@LeeDevonald) October 15, 2022