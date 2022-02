Frontlines – “Roblox Ego-Shooter” ist gewiss nichts für kleine Kinderhände

Frontlines - Der Roblox Ego-Shooter der viral geht. - Quelle: Twitter /1231551RBLX

Roblox bekommt ein Spiel, dass nicht unbedingt etwas für Kinder ist. Einen Ego-Shooter für Roblox? Es gibt Waffen, Gewalt, realistische Hintergründe und jede Menge Blutspritzer am Bildschirm. Im Grunde hat ist es ein Call of Duty mit Roblox-Avataren und geht derzeit auf Twitter viral. Frontlines. Ein Shooter im Militär-Look, der auf Roblox entwickelt wurde.

Normalerweise kennt man Roblox für seine Cartoon-Ästhetik und es hat ziemlich lange gebraucht, dass es auch einen Ego-Shooter für die Online-Plattform gibt, bei der man eigene Computerspiele erschaffen und mit anderen Nutzern spielen kann. Immerhin gibt es die Plattform seit 2006, seit 2019 gibt es auch die deutsche Version. Stiftung Warentest bewertete es unlängst als “inakzeptabel”, obwohl es meistens von Kindern unter 13 Jahren gespielt wird.

Für den Roblox Ego-Shooter Frontlines zeichnet sich “Studio Maximilian”, dass bereits die letzten Wochen den Titel in den sozialen Netzwerken neckte. Nun gibt es auch ein erstes Gameplay-Video. Das Spielprinzip ist eigentlich relativ simpel. Man spielt mit Avataren des bekannten Spiels, rennt und schießt, hat einen Radar am HUD und eine Killcam. Ein echtes Scoreboard kann man beim ersten Gameplay-Video noch nicht erkennen, damit hat es schon etwas mit Battlefield 2042 gemeinsam.

Frontlines: Der Call of Duty-Killer bei Roblox?

Ego-Shooter gibt es zuhauf am Markt, vor allem Call of Duty: Warzone dominiert aktuell diesen Markt. Ob Frontlines es also schafft Warzone abzulösen, bleibt wohl eher Fantasie als Realität, aber immerhin sieht man, was mit der Plattform alles möglich ist. Auch wenn es nichts für Kinderhände ist, wenn Blut am Bildschirm herumspritzt.

Roblox hat täglich über 45 Millionen Nutzer (also mehr als Steam) und einen Jahresumsatz von beinahe 2 Milliarden US-Dollar. Den größten Teil der Einnahmen genieren Benutzer selbst, die neue Spiele erstellen, um sie der Plattform zur Verfügung zu stellen. Bei der Größe der Plattform wundert es nicht, wenn es auch manchmal “größere Titel” wie Frontlines gibt. Immerhin hat der Twitter-Eintrag, den ihr oben sehen könnt, bereits über 2,2 Mio. Views seit 3. Februar 2022 erhalten.