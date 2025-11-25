TimeSplitters Rewind – Remake des Kult-Shooters ab sofort spielbar

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Nein, TimeSplitters Rewind ist leider kein offizieller Nachfolger der kultigen Shooter-Trilogie, die auf PlayStation 2, Gamecube und Xbox für hitzige Multiplayer-Abende sorgte. Beim frisch erschienenen Remake handelt es sich um ein reines Fan-Projekt – das sich aber sehen lassen kann. Seit 13 Jahren werkelten die Hobby-Entwickler am Comeback von TimeSplitters, das auf dem PC als Early-Access-Fassung kostenlos herunterladbar ist.

“Sorry für die lange Wartezeit. Wir haben nur das größte kostenlose Videospiel aller Zeiten entwickelt”, heißt es auf der Homepage des Titels. Das grafisch überarbeitete TimeSplitters Rewind beinhaltet einerseits die Kampagne des ersten PS2-Ablegers, die solo offline oder im Online-Koop spielbar ist. Außerdem bietet der Multiplayer aktuell 28 Karten mit 41 Waffen, 91 Charakteren sowie 20 Arcade-Spielmodi und Online-Gameplay für bis zu zehn Spieler.

YouTube-Video

Der offizielle Status von TimeSplitters

Nach dem dritten Ableger TimeSplitters Future Perfect aus dem Jahr 2005 wurde es ruhig um die Marke. Damals steckten mehrere Entwickler des Shooter-Meilensteins GoldenEye hinter dem bunten Geballer der Serie, die durch die abwechslungsreichen Multiplayer-Modi und comichaften Kampagnen ihre Fans gewann. Inzwischen sind die Originalversionen der Trilogie im PlayStation Network erhältlich – allerdings nur mit Offline-Multiplayer.

TimeSplitters 4 war beim zuständigen Free Radical bereits in Arbeit, wurde aber samt Studio während einer Entlassungswelle der Embracer Group eingestampft. Studio-Mitgründer Steve Ellis zeigte sich im Vorjahr daher pessimistisch. „Das ist wahrscheinlich das Ende meiner Beteiligung an TimeSplitters”, gab er im Interview bekannt. Für ihn persönlich sei das Scheitern des Sequels eine “große Enttäuschung gewesen” (via VGC). Ob die aktuellen Rechteinhaber weiterhin Spiele planen, konnte Ellis nicht sagen: “Ich weiß nicht, ob Plaion oder Embracer etwas damit vorhaben.”

Als das Fan-Remake TimeSplitters Rewind im Jahr 2012 in Produktion ging, gab es noch einen Daumen hoch der damaligen Entwickler bei Crytek (via PC Gamer). Laut Angaben der neuen Entwickler soll nach diesem ersten Release aber noch nicht Schluss sein. “Bis zum Ende der Entwicklung soll es umfangreiche Inhalte geben, die sich über alle drei Spiele erstrecken”, lautet ein Statement.

