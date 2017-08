Zwischendurch Red Bull DR.ONE – Drohnenrennen der nächsten Generation im Herbst 18/08/2017 @ 06:47

Internationale Pilotenteams fliegen im Herbst auf spektakulärem Hinderniskurs am Red Bull Ring in Spielberg.

Die Weltpremiere von Red Bull DR.ONE findet während der Krone E-Mobility Play Days vom 29. bis zum 30. September 2017 statt. Ein eigens aufgebauter Outdoor-Hinderniskurs fordert Drohnenpiloten aus über 11 Nationen weltweit heraus, die Strecke voller noch nie dagewesener Hindernisse mit Geschicklichkeit und Präzision zu meistern.

Anders als bei gewöhnlichen Drohnenrennen setzt Red Bull DR.ONE auf die Kombination von Geschwindigkeit und Talent, gepaart mit den höchsten Anforderungen an die Technologie:

„Dieses Drohnenrennen verlangt aber nicht nur das größte Geschick oder die beste Technologie allein. Nur in Verbindung mit der besten Strategie an beiden Renntagen können die Piloten den Sieg holen”, sagt Jörg Bumba, Renndirektor von Red Bull DR.ONE.

Herausfordernde Hindernisse

Red Bull DR.ONE erweitert die aufstrebende Disziplin mit neuartigen Elementen, um ein einzigartiges Drohnen-Event zu ermöglichen. Der Kurs und die zahlreichen Hindernisse verlangen von den Quadcoptern maximale Stabilität und höchste Belastbarkeit – so ist beispielsweise mindestens ein Boxenstopp für einen Batteriewechsel oder etwaige Reparaturen zwingend notwendig. Die Hindernis-‘Gates’ – inspiriert von den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde – bestrafen den kleinsten Flugfehler auf dem Kurs. Folglich wird es nicht möglich sein, das Rennen ohne eine Rennstrategie zu beenden.

Die besten Piloten der Welt

Während der beiden Renntage wetteifern insgesamt 18 Piloten in drei unterschiedlichen Gruppen um den Sieg. Jeweils drei Heats mit vier Rennen sowie ein dynamisches Seeding-System stellen sicher, dass nur die besten Piloten im finalen Rennen am Samstagnachmittag um den Gesamtsieg fliegen können. Die besten zwei Piloten mit den meisten Punkten gewinnen das Rennen. Neben Deutschland und Österreich nehmen an dem Rennen Pilotenteams aus den folgenden Ländern teil: Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Polen, Italien, Schweiz, Kroatien, Australien, Südkorea und USA.

Wo & wann:

Red Bull DR.ONE (Eintritt frei)

Während der Krone E-Mobility Play Days

29. – 30. September 2017, von 9–18 Uhr

Red Bull Ring Straße 1

A-8724, Spielberg

