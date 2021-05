Ratchet & Clank Rift Apart: PS5 Download-Größe enthüllt

Ratchet & Clank: Rift Apart - (C) Insomniac Games

Wir sind weniger als einen Monat vom offiziellen Start von Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) entfernt, und obwohl der offizielle Pre-Load erst in der ersten Juni-Woche beginnt, wissen wir jetzt genau, wie viel Speicherplatz der Titel von Insomniac benötigt. Ja, die Download-Größe von Ratchet & Clank Rift Apart wurde enthüllt!

Laut dem Twitter-Account von „PlayStation Game Size“ beträgt die Download-Größe von Ratchet & Clank: Rift Apart 42,183 GB. Mit enthalten ist dabei noch nicht der Day-One-Patch, der sicherlich auch eine gewisse Größe haben wird.

Der Pre-Load von Ratchet & Clank Rift Apart startet übrigens am 4. Juni 2021. Der Launch des Spiels ist am 11. Juni 2021 für die Sony PlayStation 5.

Der benötige Speicherplatz von Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) konnte von uns überprüft werden, indem man es vorbestellt hat. Die Nachricht kam auch kurz nachdem Insomniac Games bekanntgegeben hat, dass das Action-Adventure den Gold-Status erreicht hat. Das heißt, dass die physischen Discs nun produziert werden.

Erst vor wenigen Wochen wurde uns ein neuer Gameplay-Trailer präsentiert, bei den wir den weiblichen Lombax Rivet vorgestellt bekommen haben.

Über Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein vollwertiger, neuer Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe. Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen. Für Spieler, die bisher noch keine Erfahrungen mit Ratchet & Clank sammeln konnten, ist dieses Abenteuer mit seiner eigenständigen Geschichte der perfekte Einstieg. Langjährige Fans der Reihe werden zahlreiche, tiefer gehende Bezüge zu früheren Spielen entdecken.

Ratchet & Clank Rift Apart wird am 11. Juni exklusiv für die PlayStation 5 (PS5) veröffentlicht.