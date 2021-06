Ratchet and Clank: Neue Waffe öffnet Portale zu Horizon und Uncharted

Ratchet and Clank: Rift Apart für die Sony PlayStation 5 - (C) Insomniac Games

Ratchet and Clank: Rift Apart steht fast vor der Tür. Das Exklusivspiel für Sonys Playstation 5 soll dabei das erste unverzichtbare Spielerlebnis für die neuste Konsolengeneration werden. Ray Tracing, hochauflösende Grafik und 60 FPS machen es möglich.

Dass das Spiel neben hoher Leistung jedoch auch eine tolle Story und abgefahrene Action bieten kann, lassen bereits schon einige Trailer und Gameplayvideos vermuten. Im neusten Ableger der beliebten Sony-Reihe hat es der böse Dr. Nefarious mit einer neuen Waffe geschafft, Portale in andere Dimensionen zu öffnen.

In Ratchet and Clank: Rift Apart müsst ihr den Bösewicht daher erneut stoppen, seid diesmal allerdings nicht nur zu Zweit unterwegs. Denn in einer andere Dimension, gibt es einen weiblichen Lombax namens Rivet, die das Gegenstück zu Ratchet ist und euch auf eurem Abenteuer unterstützen soll. Um das interdimensionale Spektakel nun zu feiern, haben die Entwickler Insomniac Games auf Twitter Portale zu anderen beliebten hauseigenen Spielen geöffnet.

Mit der RYNO 8 präsentieren sie dabei auch gleich eine neue Waffe, die es möglich machen soll, bestimmte Dinge aus anderen Dimensionen auf die Gegner fallen zu lassen.

Und kein Sony-Exklusivfranchise soll dabei vor der interdimensionalen Waffe sicher sein.

Ratchet and Clank in Horizon und Uncharted

,,Das letzte was wir brauchen ist noch ein Roboter aus einer unbekannten Dimension, der in all das Chaos geschleudert wird! Ich spüre ein großes Problem am Horizont.“ heißt es dort, als ein Thunderjaw aus Horizon: Zero Dawn durch ein Portal gezogen wird.

An einer anderen Stelle soll ein bekannter, diebischer Waschbär in der Welt von Ratchet and Clank: Rift Apart sein Unwesen treiben.

Auch der Wagen aus der beliebten Madagaskar-Sequenz in Uncharted 4 lässt sich auf Gegner werfen. ,,Das komisch aussehende Schiff wird in einen Rift gezogen! Es muss ein Vermögen gekostet haben!“ merkt Ratchet an.

Ob ihr in Ratchet und Clank: Rift Apart noch auf andere beliebte Sony-Marken trefft, könnt ihr ab dem 11. Juni selbst herausfinden. Dann erschein das Spiel exklusiv für die Playstation 5.