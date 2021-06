Ratchet and Clank: Rift Apart! Erstes Spiel im PS5 Konsolen-Bundle ?

Ratchet and Clank: Rift Apart für die PS5. - (C) Insomniac Games

Fünf Jahre nach dem Reboot der Serie auf PS4 ist die Fortsetzung von Ratchet and Clank fast da. Rift Apart wird diesen Freitag exklusiv für PS5 veröffentlicht und bringt eine Menge neuer Gadgets ins Franchise. Doch auch langjährige Fans der Serie und Nostalgiker sollen auf ihre Kosten kommen. So wie es scheint wird Rift Apart auch, dass erste Spiel sein das ein eigenes PS5-Bundle erhält.

Die Informationen stammen mit freundlicher Genehmigung vom Twitter-Account von StationOfPlay. Auf dem gezeigten Bild sieht man eine verpackte PS5 und vermutlich die physische Kopie von Rift Apart. Da dies die Norm für PS4-Bundles war und die PS5 auf dem Bild ein Disc-Laufwerk verfügt kann man wohl von der Echtheit des Bildes ausgehen.

Das geleakte Bild zeigt auch den Preis von 569,99 € auf. Bei einem Preis von 499 € für die Disc-Drive-Edition der PS5 scheint es wohl keinen Rabatt für Rift Apart geben. Auf den ersten Blick mag es zwar unfair erscheinen, ist aber aus geschäftlicher Sicht sinnvoll. Die Nachfrage nach PS5s ist immer noch so hoch, dass diese potenziellen Bundles sehr schnell ausverkauft sein werden.

Ratchet und Clank: Rift Apart ist eines der am meisten erwarteten Spiel 2021

Die Fortsetzung der Story von Ratchet and Clank ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2021 und die Verkäufe werden wahrscheinlich hervorragend sein. Obwohl es sich um einen PS5 Exklusivtitel handelt sollte es einen ausreichend großen Markt geben. Denn bis Ende März 2021 hat Sony bereits 7,8 Millionen Konsolen verkauft.

Ratchet und Clank werden diese Woche ihren verdienten Platz als die führenden Maskottchen von PlayStation festigen und gleichzeitig Rivet in ihre Reihen aufnehmen. Einige der anderen berühmten Gesichter von PlayStation sind diese Woche ebenfalls in den Hype eingestiegen. Zu den Mashups, die für die Veröffentlichung von Rift Apart verwendet wurden, zählte Sly Cooper, was Fans des ruhenden Franchise neue Hoffnung auf ein neues Spiel gibt