Rainbow Six: Siege – Marketplace geht in die Beta!

Lange haben Rainbow Six: Siege-Spieler darauf gewartet, nun ist es endlich so weit. Seit heute können ausgewählte Spieler auf dem Rainbow Six: Siege-Marketplace ihre Skins, Kartenhintergründe, Talismane usw. gegen Ingame-Währung eintauschen. Damit geht Ubisoft einen ähnlichen Schritt, wie es auch Valve mit Counter Strike gemacht hat. Derzeit befindet sich das System noch in der Beta und ist auch nicht allen Spielern zugänglich.

Wie ist der Rainbow Six: Siege-Marketplace?

Im neuen Marketplace von Rainbow Six: Siege können Spieler alle möglichen Items kaufen und verkaufen. Zu beachten ist allerdings, dass man nicht direkt mit Echtgeld bezahlen kann, sondern nur über die Ingame-Währung „Credits“. Verkaufsaufträge bleiben bis zu 30 Tage aktiv, bevor sie ablaufen und können auch nach Veröffentlichung jederzeit geändert werden. Folgende Items können auch dem Marketplace gehandelt werden:

Waffen-Designs

Kopfbedeckungen

Uniformen

Aufsatz-Designs

Talismane

Operator-Portraits

Kartenhintergründe

Drohnendesigns

Wie funktioniert das Kaufen und Verkaufen bestimmter Items?

Das Prinzip ist sowohl beim Kaufen als auch Verkaufen ziemlich simpel. Will man einen Artikel zum Verkauf einstellen, gelangt man über den Button„Artikel verkaufen“ in das entsprechende Menü. Hier gibt man einfach den gewünschten Artikel sowie den Verkaufspreis an und zack, ist dieser auch schon online und kann von anderen Spielern gekauft werden.

Hat man vor, einen Artikel zu kaufen, verhält es sich relativ ähnlich. Auch hier gelangt man über den passenden Reiter direkt in das Einkauf-Menü. Hier sucht man dann nach dem gewünschten Item und gibt zusätzlich noch den Preis an, den man maximal bereit ist zu zahlen. Das System sucht dann nach dem günstigen Angebot und zeigt dieses dem Spieler direkt an.

Gibt es so etwas wie Transaktionsgebühren auf dem Rainbow Six: Siege-Marketplace?

Um die Frage kurz und knackig zu beantworten: Ja, es gibt eine Gebühr. Die Gebühr beträgt 10 % und wird bei jedem Verkauf fällig. Verkauft man also z. B. einen Skin für 500 Credits, gehen 50 Credits direkt auf das Konto von Ubisoft und 450 Credits werden auf das eigene Konto gutgeschrieben.

Sollte es Probleme bei etwaigen Transaktionen geben, kann jederzeit der Ubisoft-Support kontaktiert werden. Einfach das Spiel „Rainbow Six: Siege“ sowie die Kategorie „Käufe und Abonnements“ auswählen. Dann sollte sich ein Ubisoft-Mitarbeiter mit dir in Verbindung setzen.

Abschließend sollte noch beachtet werden, dass sich das System derzeit noch in der Beta befindet. Ubisoft wird den Marketplace also immer weiter ausbauen und hoffentlich bald allen Rainbow Six: Siege-Spielern zugänglich machen.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.