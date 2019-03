PUBG Corp. bedankt sich bei den Spielern dafür, dass sie seit ihrer Einführung vor zwei Jahren mit einem zweijährigen Jubiläums-Cap im Spiel bleiben.

Das zweite Jubiläum von PlayerUnknown’s Battlegrounds ist dieses Wochenende, und der Entwickler verfasste einen zweiten Jubiläumsbrief, den er zusammen mit einer speziellen Nachricht von PUBG Corp., CEO CH Kim, veröffentlichte.

Der Brief erwähnt die Arbeit, die das Studio im vergangenen Jahr nach der Fix PUBG-Kampagne geleistet hatte, als Reaktion auf den Aufruf der Community an den Entwickler, das Spiel zu beheben. Die Kampagne endete im November. Stabilität und Qualität standen im Mittelpunkt der neuen Inhalte dieses Jahres.

Um Ihr kostenloses Cap auf der Konsole in Anspruch zu nehmen, loggen dich einfach zwischen dem 9. April und dem 7. Mai ein. PC-Spieler können den In-Game-Store besuchen, um den Artikel zwischen dem 27. März und dem 24. April zu „erwerben“.

Im letzten Jahr erhielten die Spieler ein kostenloses Waffen-Skin, um an den ersten Geburtstag des Spiels zu erinnern.

„Aber nur weil wir feiern, wie weit wir gekommen sind, heißt das nicht, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, was wir noch tun müssen“, heißt es in dem Blogbeitrag. „Wir arbeiten derzeit intensiv an der Planung von Verbesserungen an unserer ersten Karte, Erangel. Die ersten Änderungen in diesem Prozess, die die Beute erhöhen und verbessern, wurden bereits auf Testservern bereitgestellt, auf denen wir Ihr Feedback begrüßen. “