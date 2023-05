PS5-Exklusivität verzögert PC-Ports: Keine sofortige Verfügbarkeit

PC-Ports von exklusiven PlayStation-Spielen werden auch weiterhin nicht am "Tag 1" verfügbar sein, sondern auf sich warten lassen.

The Last of Us: Part 1 bekommt laufend Hotfixes und Patches, damit es endlich richtig gut am PC läuft. - (C) Naughty Dog, SIE / Valve - Bildmontage

Wenn ein Spiel als exklusiv für die PlayStation 5 (PS5) gekennzeichnet ist, bedeutet das eigentlich, dass es nur für diese eine Plattform erscheint. Während Microsoft aus offensichtlichen Gründen bereit ist, seine Xbox-Angebote mit PC-Spielern bereits am ersten Release-Tag zu teilen, bleibt Sony zurückhaltend und lässt Spieler monate- bzw. jahrelang auf PC-Ports warten. Allerdings scheint diese Strategie für Sony gut zu funktionieren, da das Unternehmen keine Pläne hat, dieses Geschäftsmodell in absehbarer Zeit zu ändern.

In einem Interview weist Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, die Idee, PS5-Spiele auf dem PC zu veröffentlichen, vom ersten Tag an zurück. Ryan begründet diesen Ansatz damit, dass PlayStation-Fans mit der zwei- bis dreijährigen Lücke zwischen der Veröffentlichung eines Spiels auf PS5 und PC zufrieden sind, was darauf hindeutet, dass dies die Priorität des Unternehmens auf Exklusivität für die eigene Hardware bleiben wird.

PS5-Exklusivprodukte: Eine Strategie für die verzögerte PC-Ankunft

Im Gespräch mit Famitsu (via ResetEra) diskutierte Ryan das Thema PS5-Exklusivprodukte und wie dieses Release-Modell für Sony weiterhin erfolgreich ist.

“Das Hauptziel von PlayStation Studios ist es, den Menschen das Spielerlebnis auf der neuesten PlayStation zu bieten”, so Ryan. “Wir erhöhen die Anzahl der PS5-Exklusivtitel und zeitlich versetzt die Veröffentlichung der PC-Version.”

Interessanterweise sagt Ryan, dass die PC-Spieler mit diesem Modell zufrieden seien: Ich habe oft die Gelegenheit, Spielefans nach ihrer Meinung zu fragen, und wenn ich sie nach der Zeit-Verzögerung frage, sagen sie, dass der Verkauf der PC-Version zwei oder drei Jahre dauern wird.” Diese Prozedere wird laut dem PlayStation-Chef “positiv aufgenommen”.

Keine Änderung puncto PC-Ports von PS5-Spielen in Sicht

Obwohl Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, betont, dass Sony weiterhin auf die Stimmen der Spielefans hören wird, ist es schwer vorstellbar, dass PC-Spieler noch deutlicher zum Ausdruck bringen könnten, wie gerne sie exklusive PlayStation-Spiele spielen würden. Die Bloodborne-Community ist ein perfektes Beispiel dafür, da sie seit Jahren darum bittet. Vor diesem Hintergrund scheint es, dass die von Sony konsultierte Gruppe von Spielern hauptsächlich PlayStation-Benutzer sind, die sich aus irgendeinem Grund zögerlich zeigen, wenn ihre Exklusivtitel auf anderen Plattformen geteilt werden.

In Anbetracht der aktuellen Qualität der PC-Ports ist es jedoch fraglich, ob diese Spieler tatsächlich viel verpassen. Sony selbst blieb davon nicht verschont, wie die PC-Veröffentlichung von The Last of Us Part 1 deutlich zeigt. Das Spiel war ein absolutes technisches Desaster mit Abstürzen und einigen visuellen Fehlern. Es scheint, dass das Spiel überstürzt veröffentlicht wurde, um vom Hype, der durch die HBO-TV-Serie ausgelöst wurde, zu profitieren. Zusätzlich wurde es auf dem Steam Deck als “nicht unterstützt” aufgeführt, wodurch alle ausgeschlossen wurden, die keinen High-End-PC besitzen.

Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Der letzte PC-Port war alles andere als qualitativ gut. Es macht wenig Unterschied, ob PS5-Spiele zwei Jahre nach Release am PC erscheinen oder ein halbes Jahr später. Hauptsache die Sache ist rund und funktioniert.