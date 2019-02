Es ist uns nicht engangen, dass der Nintendo Switch in den USA, Frankreich und Japan die Nummer 1 im Jahr 2018 war. Doch weltweit gesehen hat Sony’s PlayStation 4 die Nase vorne. Und wenn es wirklich nur eine Nasenlänge ist in einem Balkendiagram.

Die PlayStation 4 konnte sich nämlich weltweit 17,7 Millionen Mal im Jahr 2018 verkaufen, dass geht aus dem aktuellen Finanzreport von Sony hervor. Der Nintendo Switch hatte „nur“ 17,4 Millionen verkaufte Einheiten. Damit stellt Sony abermals die meistverkaufte Konsole in einen Jahr. Nach Quartalen setzt sich die Summe der 17,7 Millionen wie folgt zusammen:

Januar – März: 2,5 Mio. PS4 vs. 2,93 Mio. Switch

April – Juni: 3,2 Mio. PS4 vs. 1,88 Mio. Switch

Juli – September: 3,9 Mio. PS4 vs. 3,19 Mio. Switch

Oktober – Dezember: 8,1 Mio. vs. 9,42 Mio. Switch

Zu Jahresbeginn- und ende konnte sich der Nintendo Switch also gegen die 5-jährige PlayStation 4 behaupten. Die Performance der PS4-Konsole liegt auch sicherlich am sehr guten exklusiven Line-Up mit God of War oder Spider-Man, die 2018 erschienen sind.

Kauftipp:

PlayStation 4 - Konsole (1TB, schwarz, slim) inkl. FIFA 18 + 2 DualShock Controller bei Amazon.de für EUR 465,00 bestellen

Mal sehen wie das Jahr 2019 endet, aber die PS4 sollte man auch dieses Jahr nicht außer Acht lassen. Immerhin stehen noch Titel wie Days Gone, Death Stranding und The Last of Us Part II aus. Ob diese überhaupt noch für die PS4 erscheinen werden? Man wird sehen, wie sich sich Sony im Bezug auf die PlayStation 5 aufstellt und wann die Konsole schlußendlich erscheint.