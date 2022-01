PS3-Spiele wurden auf der PlayStation 5 entdeckt

PlayStation 5 & PlayStation 3

PS3-Spiele sind offenbar im PlayStation 5-Store aufgetaucht. Zuerst von VGC entdeckt, scheinen Spiele aus der PS3-Ära wie Dead or Alive 5 und sogar der PS2-Titel Prince of Persia: The Two Thrones im PlayStation Store der PS5 erschienen zu sein. Aber je mehr Spieler es selbst überprüfen, desto unschärfer wird das Bild.

VGC berichtete, dass einige Benutzer, die PS3-Spiele im PS5-Store angesehen haben, einen Preis angehängt gesehen haben, wie z. B. Dead Or Alive 5 mit einem Preis von 7,99 £. In der eigenen Suche von DailyGame konnten wir zum Beispiel Koei Tecmos 2012 Dead or Alive 5 im PlayStation 5-Store nicht finden.

Diese Auflistungen könnten also auf einen Fehler durch die PS Now-Preisgestaltung zurückzuführen sein, wie PlayStation-Streamer Ryan Biniecki bemerkte:

3AM Scoop: PS3 games have started appearing on the PS5 storehttps://t.co/ibuFAYpkS9 — Jordan Middler (@JordanMiddler) January 16, 2022

Ein neues Patent gibt Hoffnung zu mehr Abwärtskompatibilität der PlayStation 5

Aber ein neues Patent, das von den langjährigen PlayStation-Mitarbeitern Mark Cerny und David Simpson (der möglicherweise derselbe David Simpson ist, der derzeit leitender Programmierer bei Naughty Dog ist) eingereicht wurde, wies auch auf Sonys Absichten zur Abwärtskompatibilität hin. Die praktische Funktion wurde von Xbox-Benutzern genossen und Microsoft hat hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass einige Titel der aktuellen Generation auf Konsolen der vorherigen Generation funktionieren und dass die Abwärtskompatibilität nicht nur funktioniert, sondern auch reibungslos über verschiedene Generationen hinweg möglich ist.

Das neue Patent, das eine Methode zur Senkung der Taktraten beschreibt, sodass ältere Spiele (die nur mit Geschwindigkeiten gespielt werden können, für die sie ursprünglich entwickelt wurden), neben anderen intelligenten Techniken, scheint darauf hinzudeuten, dass wir die Möglichkeit haben, ältere Spiele auch auf PS5 spielen zu können. Daumen sind gedrückt!