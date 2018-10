Warte, was war noch gleich Project: Nova? Ach ja, ein First-Person Shooter im Eve Online Universum!

Diesen Namen hat man eine Weile nicht gehört. Nach einer Ankündigung im Jahr 2016, dass das Projekt in Entwicklung sei, wurde es still.

Eve Online Entwickler CCP Games will mit Project: Nova die Möglichkeiten ihres Universums ausreizen. Nicht zum ersten Mal. Denn das wurde bereits mit dem Projekt Dust 514 probiert. Ebenfalls ein Ego-Shooter, war das Spiel vor allem für seine Interkation mit Eve Online. Allerdings litt das Spiel an Balancingproblemen und es erschien exklusiv auf Konsolen. Bedenkend, dass Eve Online ausschließlich auf PCs läuft, eine merkwürdige Entscheidung.

Aus ebendieser will man jetzt aber gelernt haben. Project: Nova wird PC-exklusiv entwickelt. Und wir können es auch bald ausprobieren. Denn bereits nächsten Monat startet die Alpha, für die man sich hier registrieren kann.

Außerdem gibt es 20 Minuten Gameplay zu sehen, das von IGN aufgenommen wurde. Hierbei wird der Koop-Modus vorgestellt.

Etwas, das es in Project: Nova aber vorerst nicht geben wird, ist die Verbindung zu Eve Online. War dies noch ein Kernfeature von Dust 514, so äußerte sich CCP Games nun, dass man erstmal einen guten Shooter entwickeln will, ehe man über derlei Features nachdenkt.

