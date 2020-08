PlayStation: 40% des Umsatz aus DLC und Mikrotransaktionen

Während des letzten vierteljährlichen Finanzberichts für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. April bis 30. Juni) gab Sony bekannt, dass der Großteil des Umsatzes für die PlayStation-Sparte (die so genannte Game and Network Services-Abteilung) von stammt DLC und Mikrotransaktionen.

Genauer gesagt stammten 41% ihres Nettoumsatzes aus Mikrotransaktionen in Spielen sowie aus gekauften Erweiterungen und DLC über das PlayStation Network in Höhe von 2,29 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile stammten 16% des Umsatzes (in Höhe von 0,87 Milliarden US-Dollar) aus Abonnement-Diensten, darunter PlayStation Plus und PlayStation Now.

This was the best quarter ever in terms of overall network sales too, boosted by increased game sales, add on content sales and subscriptions across the board.

74% of full game sales in the quarter were digital too, up from 53% last year.

