PlayStation 4: Update 9.00 verursacht einige Probleme für PS4-Spieler

Das neueste Firmware-Update für die PlayStation 4 ist draußen und funktioniert alles andere als perfekt, da es bei einigen PS4-Spielern eine ganze Reihe von Problemen verursacht. Obwohl es dazu gedacht ist, die ältere PlayStation-Generation an die PS5 heranzuführen, scheint das PS4 Update bei einigen Fällen mehr zu schaden als zu nützen.

Beim neuesten Konsolen-Update für die PS4 geht es hauptsächlich darum, die PS4 und die PS5 miteinander zu verbinden. SO können Spieler ihre PS5-Trophäen auch auf ihrer PS4 anzeigen lassen. Spieler können auch Nachrichtengruppen löschen, wenn sie die Besitzer sind, und PS4-Remote Play funktioniert jetzt mit Mobilfunkdaten, anstatt eine WLAN-Verbindung zu benötigen.

Alles im allem hört sich das neueste PS4-Update großartig an, aber es gibt viele Störungsmeldungen der Spieler. Seit dem Update der Konsole haben Besitzer der PlayStation 4 darüber beklagt, dass ihre Konsolen nun “extrem langsam” sind. Einige haben sogar berichtet, dass sich ihre Konsolen dadurch komplett selbst gemauert haben und völlig unbrauchbar sind.

PS4 Firmware-Update 9.00: Welche Modelle haben Probleme damit?

Im Subreddit zur PlayStation 4 haben Spieler versucht herauszufinden welches Modell der PS4 am meisten davon betroffen ist. Es scheint so, als ob es kein PS4-Modell gibt, das mehr Probleme hat als ein anderes. Alles wirkt eher sehr zufällig. Die meisten Spieler haben überhaupt keine Probleme mit dem neuesten Update der Konsole, sodass es auch möglich ist, dass verschiedene Spiele für Fehler sorgen könnten.

Was sollten PS4-Spieler jetzt machen? Wenn man auf “Nummer Sicher” gehen möchte, dann sollte man mit der Installation des Updates noch zuwarten, bis Sony die vermeidlichen Probleme gefunden hat. Bisher hab es kein offizielles Statement von SIE, also ab wann Spieler mit einer Lösung rechnen können.

Der Gedanke, dass sich eine Konsole nicht mehr aktivieren lässt ist definitiv beängstigend, da es derzeit äußerst schwierig ist eine neue PlayStation-Hardware (PS5) zu bekommen. Es ist kein Geheimnis, dass die Versorgung von PlayStation 5 und Xbox Series X noch eine Weile so dahinsieden wird. Im Handel gibt es regulär keine Konsole (von beiden Herstellern) zu kaufen, und diese Situation wird sich auch nicht so schnell ändern. Der weltweite Mangel an Hardwareteilen und der gestiegenen Nachfrage sind nicht gerade ideal, gerade jetzt eine Konsole zu erwerben.