Halo: The Master Chief Collection sollte eigentlich im April seinen Beta-Start am PC haben. Wie Community-Director Brian Jarrad via Twitter bekannt gegeben hat, wird sich die erste PC-Beta-Version jedoch verspäten.

In einem kürzlich eröffentlichten Tweet gab Jarrard zu, dass seine ursprüngliche Ankündigung nicht gut formuliert war. Er stellte fest:

„Hey, dieses Projekt ist komplex und Transparenz bedeutet, dass sich manchmal Dinge ändern oder was wir ursprünglich erhofft haben.“

Es scheint, als seien die ersten öffentlichen „Ausflüge“ von Halo am PC doch erst im Mai. Jedoch wollte es sich in seinem Tweet nicht dazu bekennen. Immerhin werden uns in Kürze mehr Informationen versprochen. Sogar heute noch.

Angesichts der Anzahl der Probleme, mit denen die Xbox One-Version gestartet wurde, ist es wahrscheinlich das Beste, was 343 Industries braucht. Die PC-Version der Halo: The Master Chief Collection wurde im März für PC angekündigt, nachdem sie 2014 für die Xbox One startete. Dazu gehören Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 und sogar Halo: Reach. Jedes Spiel wird separat ausgerollt, beginnend mit Reach. Bis Jahresende sollte dann auch Halo 4 am PC spielbar sein.