Nintendo Switch 2: Neue IP-Notice heizt Spekulationen an

Nintendo hat kürzlich eine neue Intellectual Property (IP) Notice veröffentlicht, die Spekulationen über die Switch 2 weiter angeheizt hat. Die Notice enthält Hinweise auf neue, geplante Spiele und Technologien, die auf der kommenden Konsole verfügbar sein werden. Fans und Analysten sind sich einig, dass diese Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung der kommenden Konsole hindeuten. Die neusten Gerüchte besagen auch, dass die Nintendo Switch 2 möglicherweise im Sommer 2025 erscheinen könnte. Ein bekannter Leaker, der unter dem Namen SamusHunter2 bekannt ist, hat angegeben, dass der Preis der neuen Konsole im hohen dreistelligen Bereich liegen könnte, wahrscheinlich zwischen 400 und 500 Euro. Diese Informationen wurden von verschiedenen Quellen bestätigt, was die Glaubwürdigkeit erhöht.

Ein weiteres Gerücht besagt, dass Nintendo die neue Konsole im Mai oder Juni 2025 offiziell vorstellen könnte. Ein Zubehörhersteller hat versehentlich einen Trailer veröffentlicht, der möglicherweise das Design der neuen Konsole zeigt. Der Trailer zeigt eine Konsole, die dem aktuellen Modell sehr ähnlich sieht, jedoch mit einem zusätzlichen Button unter dem Home-Button. Diese Entdeckung hat in der Gaming-Community für Diskussionen gesorgt, da einige Fans enttäuscht sind, dass das Design nicht revolutionärer ist, während andere argumentieren, dass das japanische Unternehmen bewährte Konzepte weiter optimiert.

