Nintendo-Leak: Dieser Game Boy Advance-Nachfolger ist nie erschienen

Normalerweise ist Nintendo nicht so „undicht“ wenn es um Leaks geht. Doch 2020 könnte als Leak-Jahr beim Unternehmen aus Kyoto (Japan) eingehen. Nun gibt es Informationen zu einem Game Boy Advance-Nachfolger, der nie erschienen ist.

Laut WaluigiBSOD auf Twitter stieß man auf Informationen in den „Nintendo Leak-Dokumenten“ auf einen Game Boy Advance-Nachfolger. Dieser wurde entwickelt, als es den Nintendo DS bereits am Markt gab. Das Projekt wurde abgebrochen. Der Handheld erschien nie.

In today's #NintendoLeak there is also stuff for IRIS, a cancelled Game Boy Advance SP successor.

There is also a manual in Japanese for it (irisSDKmanja_JP) and it looks like an enhanced Game Boy Advance (primordial Nintendo DS).

Some excerpts from the internal documents: pic.twitter.com/8P8RnMB96O

— WaluigiBSOD (@WaluigiBSOD) September 30, 2020