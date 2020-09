Nintendo: War eine tragbare GameCube-Konsole in Arbeit?

Seit 1977 bringt Nintendo Heimkonsolen auf den Markt. Was mit dem „Color TV Game 6“ und „Color TV Game 15“ begonnen hat, ging bis heute zur Switch. Nintendo war – bis auf wenige Ausnahmen – ein Garant für hochwertige Konsolen und Games, die uns fesselten. Der Nintendo GameCube war sicherlich nicht die erfolgreichste Heimkonsole des Videospiele-Konzerns, hat sich aber bis heute eine Fan-Gemeinde gesichert. Ein neuer Leak erhofft dieser Community einen Funken Retro-Gaming im modernen Gewand, mit einer eventuell tragbaren GameCube-Konsole. Doch die Pläne dazu sind schon alt.

Der Nintendo GameCube erschien 2001 und konkurrierte mit der Sony PlayStation 2 und der allerersten Microsoft Xbox. Die PS2 war auch schon der Grabstein der Sega Dreamcast und auch die Nintendo-Konsole hatte ihre Schwierigkeiten. Man setzte auf ein anderes Format als Microsoft und Sony und spielte Mini-Disks ab. Trotz der – vergleichbaren – miesen Verkaufszahlen der Konsole gab es einige hochwertige Games. Zelda, Metroid Prime und eine Vielzahl von Mario-Titeln prägten diese Konsole. Es gab anscheinend Pläne, diese damalige Technologie auf einen tragbaren Markt zu bringen. Zu einem GameCube-Handheld sind nun Blaupausen aufgetaucht.

Die tragbare Version der Konsole hätte „externe Controller“ sowie Speicher, Netzwerkfunktionen und ein „Mini-DVD-Laufwerk“ unterstützt. Diese Funktionen klingen neben der Qualität der Konsole aufregend. Nachdem das Leak veröffentlicht wurde, gab es einige Debatten darüber, wie die Spiele selbst gespeichert werden sollen. Eine weit verbreitete Theorie besagt jedoch, dass Flash-Speicher verwendet werden, da Nintendo zu diesem Zeitpunkt bereits in die Technologie investiert hat. Das rechteckige tragbare System hätte zweifellos einen großen Einfluss auf den Markt für Handheld-Konsolen haben können, aber es ist wichtig zu bedenken, dass sich die Richtung, die Nintendo eingeschlagen hat, auch als unglaublich beliebt erwiesen hat.

A portable GC model proposal has been found in the recent leaks. It would've included a dock with support for external controllers, network, memory cards and a mini-DVD drive. pic.twitter.com/wETVYLKpzi

— toruzz (@toruzz) September 2, 2020