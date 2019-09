Nintendo Direct für 4. September um Mitternacht angekündigt

Nintendo Switch

Nach jüngsten Spekulationen hat Nintendo offiziell angekündigt, dass morgen, am 4. September um Mitternacht eine Nintendo Direct-Präsentation ausgestrahlt wird. Die Präsentation wird eine rund 40-minütige Angelegenheit sein und Informationen zu Nintendo Switch-Titeln enthalten, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. In der offiziellen Ankündigung von Nintendo werden sowohl Pokemon Sword and Shield als auch Luigis Mansion 3 ausdrücklich erwähnt.

Angesichts der Tatsache, dass Nintendo ausdrücklich erwähnt, dass es sich um Switch-Titel für 2019 handelt, können wir davon ausgehen, dass sie sich mit wichtigen Ankündigungen von Erstanbietern zurückhalten. Allerdings haben uns die jüngsten Lecks möglicherweise einen guten Eindruck von den Ankündigungen verschafft, die wir während der direkten Präsentation erwarten können. Overwatch für Switch wird möglicherweise angekündigt, während kürzlich auch Assassins Creed 4: Black Flag und Rogue Remastered durchgesickert sind. Vielleicht gibt es auch Infos über neue Charaktere für Super Smash Bros. Ultimate. Zeit wäre es! Gerüchte gibt es ja genug.

Wir können davon ausgehen, dass auch andere wichtige kommende Switch-Titel in gewisser Weise vertreten sein werden: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Dragon Quest 11 S, The Witcher 3 und mehr. In jedem Fall werden wir darüber berichten. Also, bleibt uns erhalten!