Für Super Smash Bros. Ultimate ist es an der Zeit für Neuigkeiten und Gerüchte. Wir haben bereits früher herausgefunden, dass es sich bei dem vierten DLC-Charakter wahrscheinlich um einen SNK-Gastcharakter handelt. Vorher haben wir aber noch die Rückkehr von Banjo-Kazooie zu Nintendo und es sieht so aus, als ob das Duo viel schneller als erwartet kommen könnte.

Die Charaktere wurden ursprünglich für eine Herbstveröffentlichung angekündigt, die im September etwas früher erscheinen würde, aber eine neue japanische Anzeige scheint darauf hinzuweisen. Wie der Twitter-Nutzer PushDustIn betont hat, gibt es ein neues Pop-up-Display mit dem Charakter, der bis zum 15. des Monats angezeigt werden soll.

New Smash display at 7-11 in Japan. It shows Banjo Kazooie. The POP Display is supposed to be up until the 15th. pic.twitter.com/LMg9OZfeCE

— PushDustIn (@PushDustIn) September 2, 2019