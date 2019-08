Capcom hat offensichtlich große Pläne für die Tokyo Game Show im nächsten Monat. Sie bereiten sich darauf vor, ein komplett neues Resident Evil-Spiel vorzustellen, bei dem es sich anscheinend um einen Koop-Multiplayer-Titel handeln wird (zumindest basierend auf durchgesickerten Bildern), aber das ist nicht das Einzige, woran sie gedacht haben auf der Messe ankündigen.

Gemäß dem bestätigten TGS-Zeitplan von Capcom wird der japanische Videospiele-Entwickler und -Publisher am 15. September von 14:05 bis 15:00 Uhr (Ortszeit) ein Panel für etwas veranstalten, das sie als „Capcom Adult Masterpiece Series“ bezeichnen, gefolgt von einem diesbezüglichen Interview von 15:00 bis 15:10 Uhr. Und es sieht so aus, als wäre dies eine gezielte Anstrengung von Capcom, ausgereiftere Titel aus (vermutlich) dem hinteren Katalog auf den Switch zu bringen – zumindest basierend auf den Informationen, die auf der Seite ihrer Nintendo Switch-Bibliothek abgerufen werden können.

Welche Ankündigungen dieses Panel enthalten könnte, ist nach bestem Wissen und Gewissen bekannt. Die Switch hat kürzlich eine HD-Portierung von Devil May Cry erhalten, sodass es nicht verwunderlich ist, ähnliche Veröffentlichungen für andere Spiele in der Serie zu sehen. Vielleicht könnte Dead Rising auf Nintendos Plattform kommen.

Update: apparently this was a translation mistake and it's actually "Capcom Adult Masterpiece Series Special Stage"https://t.co/nYJY1hthZq

So this means we might hear about some new Switch ports of old Capcom games

— Nibel (@Nibellion) August 29, 2019