Capcom kündigte an, dass es das Originalspiel Devil May Cry auf die Nintendo Switch bringen wird.

Devil May Cry wurde im August 2001 erstmals für PlayStation 2 herausgebracht. Im März 2012 wurde eine Kollektion mit den Spielen Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3 für PlayStation 3 und Xbox 360 sowie für die PlayStation 4, Xbox One und den PC im März 2018.

Das Spiel wird dabei weltweit lediglich ans digitale Version veröffentlicht.