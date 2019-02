Laut einem Nintendo-Insider sollen heuer noch bisher 11 unangekündigt Switch-Titel erscheinen. Das Nintendo sicher noch etwas im Ärmel hat, von dem wir nichts wissen, gehen wir aus. Aber die Zahl 11 ist aufgrund des bisher Bekannten doch sehr hochgegriffen. Oder doch nicht?

In einer kürzlich durchgeführten Frage- und Antwortsitzung während einer Finanzbesprechung hat Nintendo kürzlich bestätigt, dass dies der Fall ist, dass weitere Games – von denen wir nichts wissen, in Entwicklung sind. Obwohl er keine bestimmte Zahl angegeben hat, bestätigte Shinya Takahashi, der leitende Geschäftsführer von Nintendo, dass sich mehrere unangekündigte Switch-Titel derzeit in der Entwicklung befinden. Und einige von ihnen werden noch 2019 starten!

Nintendo hat mehr eigene Entwickler als je zuvor!

Takahashi sprach auch über die Besorgnis über Verzögerungen, insbesondere im Hinblick auf Metroid Prime 4, was darauf schließen lässt, dass Nintendo sich keine Sorgen darüber macht, dass einer dieser Titel zu spät kommt.

„Verglichen mit der NES-Ära gibt es viel mehr Entwickler und größere Entwicklungsteams“, sagte Takahashi, als er nach den Management-Aspekten in den Entwicklungsprozessen für Switch-Titel gefragt wurde. „Wir führen die Entwicklung an verschiedenen Standorten durch, da auch die Anzahl der Entwicklungszentren gestiegen ist. Obwohl es wahr ist, dass der Umfang der Software zunimmt, sind mehr Menschen an der Entwicklung beteiligt. Es gibt mehr Entwicklungsprozesse, um alles zusammenzubringen. Wir arbeiten besser als zuvor, auch weil die Entwicklungsabteilungen integriert wurden. “ „Ich habe gehört, dass einige Leute sagen, wir tendieren zu einer langsamen Entwicklung, aber das ist sicherlich nicht in jedem Fall wahr“, fuhr er fort. „Wir haben derzeit in der Entwicklung befindliche Titel, die wir noch nicht angekündigt haben, von denen wir einige für die Veröffentlichung dieses Jahres vorbereiten. Ich rechne nicht damit, welche Art von Verzögerungen sie befürchten würden.“

Von einem neuen Zelda-Titel über den Star Fox Grand Prix bis hin zu Metroid Prime Trilogy, von Nintendo kann man sich (hoffentlich) alle drei erwarten!