Während 2018 eher gemächlich in puncto Exklusiv-Titel von Nintendo war, erhöhen 2019 die Japaner das Tempo ordentlich!

Immerhin gibt es schon die Titel New Super Mario Bros. U Deluxe und Travis Strikes Again: No more Heroes am Markt, welche alle noch den Neuwagen-Geruch inne haben. Und wir wissen von einem Line-Up, welches stark ist. Mit Yoshi’s Crafted World, Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Daemon X Machina, Animal Crossing und einem neuen Pokémon-Spiel wissen wir schon einige Namen für 2019. Es gibt aber noch weitere elf (!) exklusive Switch-Games, von denen wir noch nicht wissen! Das berichtet zumindest eine Nintendo-Insiderin via ResetEra.

Emily Rogers ist eine gute Quelle, wenn es um den Nintendo Switch geht. Sie sagte viele Dinge bereits richtig voraus, bevor Nintendo es überhaupt erst ankündigte. Von den elf neuen Games, die wir noch nicht kennen, handelt es sich um zwei eShop-exklusive Titel (wahrscheinlich kleinere Games), zwei Wii U-Ports, einem Labo-Kit sowie sechs neue Games.

Was steckt dahinter?

Rogers spekuliert auf Metroid Prime Trilogy, welches bekanntlich schon fertig ist, und auf Star Fox Racing (entwickelt vom Metroid Prime-Macher Retro Studios). Beide Aussagen muss man nicht großartig prüfen. Wir wissen das die Retro Studios an einem Geheimprojekt arbeiten. Nachdem sie von Bandai Namco Singapur die Entwicklung für Metroid Prime 4 erhalten haben dürften sie mit dem Rennspiel aus dem Star Fox-Universum (fast) fertig sein.

Metroid Prime Trilogy erschien bereits für den Wii und muss nur noch schick für HD gemacht werden. Es wäre nett gewesen den Titel erst kurz vor Metroid Prime 4 zu starten, aber bevor man gar kein Metroid für den Switch hat, macht es ein „Remastered vom Remastered“ auch…

Sollte sich diese Meldung behaupten, dann schafft der Nintendo Switch die 20-Millionen-Marke 2019 locker. 2020 wird es sicherlich ungemütlich, wenn Sony und Microsoft ihre neuen Konsolen loslassen…