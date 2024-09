Neue Enthüllung: Rocksteady arbeitet angeblich an Batman-Spiel

Nachdem das Studio mit dem katastrophalen Suicide Squad: Kill the Justice League ordentlich Kritik einstecken musste, scheint es, als ob sie wieder auf altbekannte Helden setzen. Gerüchte kursieren, dass Rocksteady an einem neuen Batman-Spiel arbeitet. Der Gaming-Insider „Shpeshal Nick“ hat kürzlich verraten, dass das Entwicklerstudio möglicherweise wieder Gotham ins Zentrum ihrer Arbeit rückt. Doch ist das die Rettung für Rocksteady?

Laut Shpeshal Nick (via „X“, vormals Twitter) hat Rocksteady das „Suicide Squad“-Desaster scheinbar hinter sich gelassen und konzentriert sich nun auf die Entwicklung eines neuen Batman-Titels. Bisher gibt es keine offiziellen Bestätigungen, doch die Gerüchte verdichten sich, dass Sony an diesem Projekt starkes Interesse hat. Wenn Sony wirklich involviert ist, könnte das bedeuten, dass das Spiel exklusive Inhalte für PlayStation-Nutzer bereithält oder vielleicht sogar ein zeitlich begrenzter Exklusivtitel wird. Für viele Xbox-Spieler könnte das einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ war für viele Fans eine herbe Enttäuschung. Das Spiel konnte weder die hohen Erwartungen erfüllen, noch die kreative Qualität früherer Rocksteady-Titel wie die Batman: Arkham-Reihe erreichen. Einige Fans fragen sich daher, ob Rocksteady nach diesem Rückschlag überhaupt noch in der Lage ist, ein hochwertiges Batman-Spiel zu entwickeln. Aber vielleicht bietet der erneute Fokus auf den Dunklen Ritter genau die Möglichkeit, die Marke wieder auf die Beine zu stellen. Oder man bietet ein Remake der altbewährten Spiele an. Solche Remakes (oder Remastered) sind nicht so teuer umzusetzen wie ein gänzlich neues Videospiel.

Not sure which studio people’s dream is, but I heard Rocksteady are back making it. I also think Sony are trying to moneyhat it lol https://t.co/EfcyRKWdZI

— Marvel vs CapNick  (@Shpeshal_Nick) September 23, 2024