Neue Details zu Homeworld 3: 3D-Cutscenes und Audioerlebnis

Entwickler Blackbird Interactive enthüllt Informationen zu den visuellen und akustischen Aspekten von Homeworld 3.

Entwickler: Blackbird-Interactive Publisher: Focus-Home Genre: Strategie Release: 29/02/2024 Windows Plattform(en):

Homeworld 3, das kommende Strategiespiel im Weltraum, wird mit beeindruckenden 3D-Modellen für Cutscenes und einem fesselnden Audioerlebnis aufwarten. Das zeigte Entwickler Blackbird Interactive und enthüllte damit neue Details zu diesen Aspekten von Homeworld 3.

Bisher bestanden die Cutscenes in Homeworld und dessen Nachfolger, Homeworld 2, größtenteils aus statischen Bildern mit Erzählungen und Synchronisation. In Homeworld 3 werden die Cutscenes jedoch vollständig modellierte und animierte Charaktere enthalten. Diese Cutscenes werden Schlüsselfiguren der Spielgeschichte zeigen und im Voraus gerendert sein.

Auf der akustischen Seite wird Homeworld 3 mit dem Konzept “Gib der Flotte eine menschliche Note” entwickelt. Dazu wird das Spiel über ein Sprachsystem verfügen, das dem Gameplay Leben einhauchen soll. Es wird eine neue Herangehensweise an die traditionellen “Barks” geben, die in Echtzeit-Strategiespielen verwendet werden, um Befehle an Einheiten zu geben.

Homeworld 3: Immer mehr Details bekannt

Jedes Schiff in Homeworld 3 wird zwei Stimmen haben. Die erste Stimme wird den Spielern mitteilen, was das Schiff gerade tut. Die zweite Stimme dient der Atmosphäre und der Geschichte und wird nur hörbar sein, wenn du ganz nah an das betreffende Schiff heranzoomst. Die Kommunikation zwischen den Schiffen wird unabhängig davon stattfinden, ob du sie hören kannst oder nicht, und du könntest zufällig in Gespräche zwischen den Schiffen geraten.

Homeworld 3 wird auch das “Physically Based Rendering System” der Unreal Engine 4 nutzen, um realistisch zu simulieren, wie Licht mit verschiedenen Materialien im Weltraum interagiert. Dadurch wird das Spiel dynamische Beleuchtung, Echtzeit-Oberflächenreflexionen, Schatten und globale Beleuchtung haben.

Auf der Gameplay-Seite wird der Echtzeit-Strategietitel dynamisch generierte Nebel enthalten, die den Verlauf einer Schlacht beeinflussen können. Wenn beispielsweise Schiffe in einen Nebel fliegen, können sie die Fähigkeit der Gaswolke nutzen, sie vor den Sensoren des Feindes zu verbergen. Homeworld 3 wird realistisch simuliertes Gas verwenden, um diese Nebel zu erzeugen.

Was passiert in Homeworld 3?

Es ist nach den Ereignissen der beiden vorherigen Spiele angesiedelt. Nach dem Sieg über die Vaygr öffnete Karan S’Jet das Hyperraum-Tornetzwerk in der Galaxie. Dies markierte den Beginn des “Zeitalters von S’jet” für Handel und Entwicklung. Doch dieses goldene Zeitalter scheint vorbei zu sein. Während sie Tore öffnete, verschwand Karan und eine mysteriöse Geißel namens “Die Anomalie” begann, sich auszubreiten. Sie verdunkelte ganze Sternensysteme und bedrohte das Leben aller Wesen. Hundert Jahre später liegt das Schicksal der Galaxie in den Händen von Imogen S’jet. Als Karans Nachfolgerin hat sie eine Flotte entsandt, um die Anomalie zu verstehen und zu besiegen.

Homeworld 3 soll im Februar 2024 für Windows PC erscheinen.