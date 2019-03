Zuerst waren es nur Gerüchte, dann die Bestätigung: Die Master Chief Collection kommt für den PC. Gestartet wird mit „Halo: Reach“, welches chronologisch die Vorgeschichte zur Halo-Saga mit dem legendären Master Chief bietet. Die Fans dankten 343 Industries mit Gratis-Pizza. Jetzt gibt es dafür ein Dankeschön.

Dieses Dankeschön für (fast schon zuviele) Pizzen gibt es in Form eines kostenlosen „Halo-Pizza-Skin“. Diesen gibt es für Halo 5: Guardians und es ist keine andere als eine Peperoni-Pizza.

Thank you for the outpouring of excitement over the news that Halo: The Master Chief Collection is coming to PC. As a token of gratitude, we’d like to offer you a hot slice of pepperoni within Halo 5. Jump online today and pick up your complimentary Last Slice skin! pic.twitter.com/ARBFUgOsxa

