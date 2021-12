Microsoft meldet neue Marke Namens “Halo: The Endless” an

Die Halo Infinite Koop-Kampagne startet frühestens im Mai 2022. - (C) 343 Industries

Die Geduld der Halo-Fans hat sich nach all den Jahren nun endlich ausgezahlt. Am Mittwoch startet die Einzelspieler-Kampagne von Halo Infinite. Die Kritiken der Kampagne von Halo Infinite waren positiv und folgten der glühenden Resonanz, die Halo Infinites kostenlose Multiplayer-Hälfte erhielt. Passenderweise scheint Xbox bereits in die Zukunft von Halo zu blicken. Eine neue entdeckte Marken scheint auf Halos Zukunft hinzuweisen: Halo: The Endless.

Was ist Halo: The Endless?

Halo: The Endless wurde am 3. Dezember offiziell als Marke angemeldet. Auch alle typischen Videospiel-angrenzenden Markenklassifizierungen sind bereits damit verbunden. Das heißt alle in Bezug auf Videospielsoftware, herunterladbare Software, digitale Medien und andere damit verbundene Themen wurden eingereicht. Das scheint zu implizieren, dass Halo: The Endless sehr wahrscheinlich etwas mit Videospielen zu tun haben wird. Die Cross-Media Bemühungen in Bezug auf Filme oder Serien scheinen hier außer acht gelassen zu werden.

Advertisment

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Marke ist ihre Assoziation mit eSports. In der zweiten Hälfte der Marke sind Themen wie die Durchführung von Spielturnieren und von Online-Wettbewerben die Rede. Die Marke deckt jedoch möglicherweise nur ihre Grundlagen ab, daher ist es schwierig, eine Vermutung anzustellen.

Videospiel, Film oder Serie?

Es ist schwer zu sagen womit Halo: The Endless tatsächlich in Verbindung stehen könnte. Halo wurde in letzter Zeit mit immer mehr medienübergreifenden Möglichkeiten und kreativen Bemühungen in Verbindung gebracht. Jährlich werden Bücher, Filme, Spielzeug und mehr im Zusammenhang mit dem Halo-Franchise veröffentlicht. Obwohl Halo: The Endless anscheinend mit Videospielen zu tun hat, gibt es keinen Hinweis auf eine Verbindung zu Halo Infinite.

Wenn man raten müsste, ist es wohl am sinnvollsten, dass Halo: The Endless eine Erweiterung oder ein Event für Halo Infinite ist. Halo: The Endless könnte die erste Erweiterung oder das erste Kapitel für Halo Infinite nach dem Start sein. Wir werden sehen. Immerhin hätte 343 Industries noch viel mehr Inhalt für Halo Infinite geplant gehabt.

Halo Infinite ist ab sofort für PC, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Bei den The Game Awards hat das Spiel bereits einen Titel abgeräumt, obwohl es für die Show selbst gar nicht nominiert war.