Metal Gear Solid Delta: PS5 Pro-Version schwächer als jene für die normale PS5?

Wird die PS5 Pro-Version wirklich schwächer sein als die normale PlayStation 5? Das klingt irgendwie verrückt. Genau das deuten aktuelle Analysen von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater an und die Ergebnisse lassen viele Fans von Snake sprachlos zurück.

Nach dem erfolgreichen Silent Hill 2 Remake war die Hoffnung groß, dass Konami auch mit Metal Gear Solid Delta einen Volltreffer landet. Doch erste Tests von Digital Foundry zeigen: Die Performance sorgt eher für Stirnrunzeln als Begeisterung.

PS5 schlägt PS5 Pro in Performance-Tests

Im direkten Vergleich fallen die Unterschiede deutlich auf. Während die Standard-PS5 im Performance-Modus meist zwischen 48 und 60 FPS erreicht, sackt die PS5 Pro in denselben Szenen auf bis zu 30 FPS ab. Im Schnitt lag die normale PS5 sogar 7 Frames pro Sekunde vor der PS5 Pro. Ein unerwartetes Ergebnis, das niemand so kommen sah.

Auch die Bildqualität überrascht. In einer Dschungel-Szene lieferte die PS5 ein klareres Bild als die Pro-Version, obwohl diese mit PSSR eigentlich auf höhere Schärfe getrimmt sein sollte. Stattdessen gab es auf der PS5 Pro häufiger unscharfe Kanten und störendes Flimmern.

Metal Gear Solid Delta-Fans sind verwirrt – was läuft da schief?

Viele Spielerinnen und Spieler fragen sich nun: Wieso läuft das Remake ausgerechnet auf der stärkeren Konsole schlechter? Zwar punktet die PS5 Pro bei Bewegung mit weniger Flimmer-Artefakten, doch insgesamt wirkt das Ergebnis enttäuschend. Gerade wer auf die PS5 Pro als ultimative MGS-Maschine gehofft hatte, muss sich aktuell mit Schwächen abfinden.

Performance: Standard-PS5 mit stabileren FPS als Pro

Standard-PS5 mit stabileren FPS als Pro Bildqualität: Basisversion liefert klareres Bild

Basisversion liefert klareres Bild Pro-Vorteile: Weniger Artefakte in Bewegung, aber sichtbar schwächer bei Details

Kommt die Rettung mit dem Day-One-Patch?

Noch besteht Hoffnung: Mit einem Day-One-Patch könnte Konami die Probleme beheben und die PS5 Pro endlich in Führung bringen. Schließlich soll das Action-Adventure ein Vorzeigetitel werden und kein Technik-Debakel.

Bis zum Release bleibt also die große Frage ob Konami nachbessert. Wir sind gespannt.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint in wenigen Tagen, genauer am 26. August 2025, für PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X/S und Windows PC. Für das Spiel benötigt ihr rund 100 GB Speicherplatz.

