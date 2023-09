Marvel’s Spider-Man 2 – Spielzeit-Frage: Qualität über Quantität

Marvel's Spider-Man 2 bleibt in puncto Spielzeit dem ersten Spiel treu!

Marvel’s Spider-Man 2 wird zwar in Bezug auf die Weltgröße größer sein als seine Vorgänger, aber die Spielzeit wird ungefähr auf dem gleichen Niveau wie beim ersten Spiel liegen, so der Senior Game Director von Insomniac Games, Ryan Smith.

In einem Interview mit VG247.com betonte Smith, dass sie nicht darauf abzielen, ein 80-100-Stunden-Spiel zu erschaffen, sondern die Qualität und erzählerische Tiefe der Inhalte zu verbessern.

Wie viel Spielzeit bietet Marvel’s Spider-Man 2?

Das bedeutet, dass du immer noch mit einer Spielzeit-Erfahrung von etwa 20-25 Stunden rechnen kannst, abhängig von ihren Aktivitäten und Nebeninhalten.

In Marvel’s Spider-Man 2 wird die Karte von New York etwa doppelt so groß sein wie in den Vorgängerspielen. Dennoch liegt der Fokus des Entwicklerteams darauf, dich mit einer fesselnden Handlung und unvergesslichen Missionen zu begeistern, anstatt sie mit endlosen Aufgaben zu überfordern. Insomniac Games möchte sicherstellen, dass jeder Moment im Spiel episch und erzählerisch bedeutungsvoll ist.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, in der offenen Welt von Marvel’s Spider-Man 2 Story-Elemente zu integrieren, damit du bei deinen Entdeckungen und Aktivitäten tiefer in die Geschichte eintauchen kannst.

Was bieten die Grafik-Modi des Spiels?

In einem neuen Interview mit IGN.com bestätigte Mike Fitzgerald, Director of Core Technology, dass der Titel mit 30, 40 und 60 FPS läuft und gleichzeitig VRR-Anzeigen (Variable Refresh Rate) und 120 Hz unterstützt..

Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 für die PlayStation 5 (PS5).