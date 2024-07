Marvel Rivals: Closed Beta ist bereits ein großer Erfolg

Die Closed Beta von Marvel Rivals zieht bereits eine enorme Anzahl von Spielern an, mehr als 50.000 haben sich am ersten Tag angemeldet. Anfang des Jahres kündigte NetEase Games die Zusammenarbeit mit Marvel an, um einen 6v6-Superhelden-Shooter zu entwickeln. Der Titel kombiniert die rasanten Kämpfe von Overwatch mit den Helden und Schurken der beliebten Comic- und Filmreihe. Derzeit verfügt der Titel über 21 bestätigte spielbare Charaktere, jeder mit seinen eigenen Spezialangriffen und Fähigkeiten aus Comic und Film. Es gibt noch kein offizielles Releasedatum für das Game, aber neugierige Spieler hatten bereits zwei Gelegenheiten, das Spiel selbst auszuprobieren. Die erste war ein geschlossener Alpha-Test im Mai.

Hier konnten die Teilnehmer dauerhafte Belohnungen wie einen alternativen Charakter-Skin für Scarlet Witch freischalten. Die zweite Closed Beta von Marvel Rivals, die am 23. Juli begann und bis zum 5. August laufen wird. Während der vorherige Alpha-Test exklusiv für PC-Spieler war, ist die Beta für Spieler der PlayStation 5 und Xbox Serie X verfügbar. Bislang scheint die geschlossene Beta des Titels ein durchschlagender Erfolg zu sein, zumindest auf Steam. Laut den Steam-Charts des Marvel-Rivals-Spieltests erreichte die Beta allein am ersten Tag einen Spitzenwert von 52.515 Spielern. Die durchschnittliche Anzahl der aktiven Spieler lag zwischen 30.000 und 35.000.

The Marvel Rivals Closed Playtest seems to be doing quite well. pic.twitter.com/kAVs0jm6pn — Destin (@DestinLegarie) July 23, 2024

Closed Beta von Marvel Rivals überschreitet 50.000-Spieler-Marke

Ein treibender Faktor für die hohe Spielerzahl von Marvel Rivals dürften die neuen Inhalte sein, die während der Closed Beta angeboten werden. Dazu gehört unter anderem ein spezielles Ingame-Event mit dem Titel Galactas Quest. Spieler, die daran teilnehmen, können zusätzliche Event-EPs verdienen und besondere Belohnungen freischalten. Dazu gehört ein exklusiver cyanfarbener Venom-Skin, der anscheinend vom Aussehen des Symbionten in der Marvel-vs.-Capcom-Serie inspiriert wurde. Außerdem findet vom 30. Juli bis 4. August das 6v6-Turnier „War of the Realms“ statt.

Marvel-Rivals-Spielerinnen und -Spieler, die in der Closed Beta Stufe 6 erreichen, erhalten für einen begrenzten Zeitraum zusätzliche Einladungscodes. Mit diesen Codes können sie ihre Freunde in die Beta einladen, um mit ihnen ein paar rasante Superhelden-Shooter zu spielen. Dies und die allgemeine Bekanntheit der Marke Marvel scheinen dazu geführt zu haben, dass der laufende Betatest von Marvel Rivals von Anfang an eine große Anzahl von Spielern angezogen hat. Dies ist ein vielversprechendes Omen für die bevorstehende Veröffentlichung des Online-Multiplayer-Titels.

Worum geht es im Spiel?

Marvel Rivals ist ein kommendes, actiongeladenes Videospiel, das im Marvel-Universum angesiedelt ist. In diesem PVP-Shooter kannst du ein Team aus Marvel-Superhelden und -Superschurken zusammenstellen und auf zerstörbaren Schlachtfeldern kämpfen. Die Umgebungen sind dynamisch und verändern sich im Laufe des Spiels. Du kannst einzigartige Team-Up-Fähigkeiten kombinieren, um deine Gegner zu besiegen. Das Spiel bietet eine Mischung aus Strategie, schnellen Kämpfen und dem Nervenkitzel, mit ikonischen Charakteren aus dem Marvel-Universum zu interagieren.