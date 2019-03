Während sich Oscar-Preisträgerin Brie Larson perfekt in ihre Rolle als Captain Marvel eingefunden hat bereitet Marvel-Präsident Kevin Feige bereits die nächste große weibliche Hauptrolle für den kommenden Black Widow-Film vor. Und es sieht so als wäre das niemand geringeres als der Harry Potter-Star Emma Watson.

Neben dem „neuen Gesicht“ der MCU, Captain Marvel, wird in Phase 4 auch die von Scarlett Johanssson gespielte Black Widow mehr im Rampenlicht stehen. Die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass eine neue weibliche Hauptcharakterin beitreten wird, Emma Watson. Diese soll im Standalone-Film von Black Widow Hauptprotagonistin Scarlett zur Seite stehen.

Laut ThatHashtagShow wird die 28-Jährige eine „Kick Ass“ weibliche Bond-Figur darstellen, was ganz gut zu ihr passen würde. Die Idee, die Rolle mit Watson zu besetzen, wird nicht nur von Feige unterstützt, sondern auch von Black Widow-Regisseur Cate Shortland.

Das House of Mouse hatte bereits Emma Watson unter Vertrag. Mit dem Musik-Film Beaty and the Beast landete sie mit dem Disney-Film einen Erfolg. Scarlett Johannsen, welche 2010 in Iron Man 2 dem MCU beigetreten ist, war in den Captain America– und Avengers-Filmen maßgeblich beteiligt. Es hat zwar etwas lange gedauert, aber es sieht so aus, als würden wir endlich mehr über Natash Romanoffs Vergangenheit erfahren.

Für Emma Watson wäre es der erste Action-Film. Während viele Harry Potter-Stars, zu dem auch Watson zählt, ihren Weg in Game of Thrones gefunden haben, sind nur sehr wenige auch der MCU beigetreten. Neben Jude Law wäre Watson einer der wenigen, die Hogwart’s und Zauberstäbe gegen Hulk und Skrulls getauscht haben.

Die Produktion für den Black Widow-Standalone-Film hat noch nicht begonnen, aber mit einem Release für nächstes Jahr ist zu rechnen. Wir bleiben dran!