HBO veröffentlichte heute den neuesten Trailer zu Season 8 von Game of Thrones, welcher uns einige Einblicke in den weiteren Verlauf der Geschichte bringt.

Wir sehen Arya Stark, die blutverschmiert in einem Gang von der Winterfell-Burg läuft und jede Menge Momente vor der großen Schlacht. Die Armee der Untoten unter der Führung des Nachtkönigs marschiert in die Sieben Königslande ein. Währenddessen verteidigt Cersai ihren Anspruch auf den Eisernen Thron und Jon Snow/Aegon und Daenerys sammeln sich mit ihren Verbündeten in Winterfell.

Die letzte Staffel von Game of Thrones umfasst nur sechs Folgen, dafür beträgt die Laufzeit jeder Folge rund 90 Minuten. Bereits im Vorfeld haben wir von der wohl größten Schlacht aller Zeiten gelesen.

Am 14. April startet das Finale der wohl teuersten Serien-Produktion aller Zeiten auf dem US-Sender HBO. Sky zeigt die neuen Folgen bereits am 15. April um 3:00 nachts zeitgleich zur US-Premiere. Am selben Tag um 20:15 wird die Serie auf Sky Atlantic ausgestrahlt.