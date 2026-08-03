Manor Lords wächst weiter: Riesiges Update bringt neue Karte und Viehzucht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach mehreren kleineren Patches veröffentlicht Slavic Magic wieder ein umfangreiches Update für Manor Lords. Die neue Version erweitert die mittelalterliche Städtebausimulation um zahlreiche Inhalte – darunter eine komplett neue Karte, erstmals Kühe und Kälber sowie mehrere neue Produktionsketten. Aktuell steht das Update zunächst im Steam-Beta-Branch zur Verfügung und wird später für alle Spieler veröffentlicht.

In den vergangenen Jahren wurden fehlende Updates noch oft von den Spielern bemängelt.

Neue Karte „Wide Valley“

Das größte Highlight des Updates ist die neue Karte Wide Valley. Sie bietet eine frische Landschaft für neue Siedlungen und eignet sich ideal, um sämtliche neuen Funktionen auszuprobieren.

Wer ohnehin einen neuen Spielstand beginnen wollte, erhält damit eine komplett neue Umgebung mit anderen Voraussetzungen für den Aufbau seiner mittelalterlichen Stadt.

Viehzucht hält Einzug

Zum ersten Mal können Spieler nun Kühe und Kälber halten.

Die Tiere erweitern die Wirtschaft erheblich und liefern gleich mehrere neue Ressourcen:

Milch

Rindfleisch

Häute

Kühe lassen sich über den Viehhändler erwerben und können entweder dauerhaft zur Milchproduktion genutzt oder später geschlachtet werden. Dadurch entstehen völlig neue Produktionsketten innerhalb der eigenen Siedlung.

Neue Feldfrucht und Getränke

Auch die Landwirtschaft wächst weiter.

Mit dem Update kommt Hafer als neue Feldfrucht ins Spiel. Er kann sowohl direkt genutzt als auch zu Tierfutter verarbeitet werden, das künftig für die Versorgung der Weidetiere benötigt wird.

Zusätzlich erweitert Slavic Magic die Brauerei um zwei neue Getränke:

Met

Apfelwein

Dadurch erhalten Honig und Äpfel weitere Verwendungsmöglichkeiten und machen die Wirtschaft abwechslungsreicher.

Tiere brauchen jetzt Futter

Mit den neuen Nutztieren führt das Update außerdem eine weitere Spielmechanik ein.

Während der Wintermonate entwickeln Weidetiere jetzt Hunger und verbrauchen regelmäßig Tierfutter. Wird nicht genügend Hafer eingelagert und verarbeitet, können Tiere sogar sterben. Dadurch gewinnt die langfristige Planung der Landwirtschaft deutlich an Bedeutung.

Mehr Tiefe durch saisonale Ereignisse

Neben den neuen Produktionsketten erweitert das Update auch die Simulation des Jahresverlaufs.

Zu den neuen saisonalen Mechaniken gehören unter anderem:

jahreszeitabhängige Tiervermehrung,

feste Produktionszyklen für tierische Erzeugnisse,

saisonale Arbeitszuweisungen für Familien.

Diese Änderungen sorgen dafür, dass sich das Wirtschaftssystem dynamischer entwickelt und stärker an den Wechsel der Jahreszeiten angepasst werden muss.

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Auch die Bedienung wurde verbessert.

Das Hauptmenü und die Benutzeroberfläche erhalten ein neues Design mit einer übersichtlicheren Anordnung wichtiger Informationen. Zusätzlich ersetzt das neue System der aktiven Rezepte den bisherigen Produktionsfokus der Handwerker. Spieler können nun Prioritäten für mehrere Produkte festlegen, wodurch sich Produktionsketten flexibler steuern lassen.

Zahlreiche Optimierungen inklusive

Wie bei den vorherigen Updates enthält auch diese Version von Manor Lords (hier zu unserer Game Review) zahlreiche Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen. Da sich das Update derzeit noch im Beta-Branch befindet, können bis zur endgültigen Veröffentlichung allerdings noch einzelne Änderungen vorgenommen werden.