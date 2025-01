Manor Lords erhält sein viertes großes Update

Der Entwickler Slavic Magic hat das vierte große Update für Manor Lords veröffentlicht, das neue Features wie Karten, Baumechaniken und Änderungen am Gameplay einführt. Dieses Update bringt das Spiel einem fertigen Zustand näher, da fast jeder Aspekt von Manor Lords in Update 4 behandelt wurde. Seit dem letzten großen Update ist einige Zeit vergangen, was viele Nutzer frustriert hat. Das Spiel begeistert Fans historischer Strategiespiele, obwohl es sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Jedes größere Update bringt das Spiel näher an die Vision der Entwickler. Das letzte Update fügte Funktionen wie die Königssteuer und den Handel zwischen Regionen hinzu. Trotz technischer Probleme und Beschwerden über langsame Update-Zyklen hat es Slavic Magic geschafft, die Spieler zufriedenzustellen, indem sie auf ihr Feedback eingegangen sind.

Zu den neuen Features in Update 4 gehören zwei spielbare Karten, High Peaks und Winding River, ein neues Brückenbausystem, ein Upgrade für den Steinbrunnen und optische Verbesserungen für die Taverne. Wichtige Änderungen umfassen ein transparenteres Klippensystem mit einer einfacheren Benutzeroberfläche und eine angepasste Verteilung von Bier und Wasser. Nun können Spieler die Taverne nicht mehr nur mit einem Bier aufwerten. Update 4 bringt auch Balance-Anpassungen mit sich, wie Änderungen bei der Besteuerung von Grundbesitz, wenn kein Geld vorhanden ist. Steinbrunnen versorgen jetzt bis zu 50 Grundstücke, es gibt neue Einschränkungen während Dürreperioden und die Taverne beschäftigt nur noch eine statt drei Familien. Außerdem wurden die Eisen- und Steinvorkommen erhöht und die Baukosten neu ausbalanciert.

Werbung

Update 4 für Manor Lords bringt viele Änderungen mit sich

Zusätzliche experimentelle Änderungen beinhalten Optimierungen bei der Einheitenformation und eine verkürzte Regenzeit. Die Audioqualität des Spiels wurde ebenfalls verbessert, neue Umgebungsgeräusche verstärken die Atmosphäre in der Taverne. Es wird zudem an neuen kosmetischen Effekten gearbeitet, wie der Überarbeitung der Wolken für einen stürmischen Himmel und der Überarbeitung der Tiefen Mine, um ein realistischeres Spielerlebnis zu schaffen. Die Spielperformance wird durch UI-Updates, die Behebung mehrerer Abstürze und zahlreiche Bugfixes verbessert. Probleme mit dem Verhalten von Räubern, der Navigation von Dorfbewohnern, dem Absturz von Soldaten von Brücken und Bugs im Zusammenhang mit Tieren wurden behoben. Manor Lords wird kontinuierlich verbessert, um den Spielern eine klarere Vorstellung davon zu geben, wie das fertige Spiel aussehen wird. Der Entwickler ermutigt die Spieler weiterhin, Probleme zu melden und Feedback zu geben, um das Spiel weiter zu verbessern.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.