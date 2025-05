Mafia: The Old Country ist beim Preis gnädig – Release im Sommer

2K macht es offiziell: Am 8. August erscheint Mafia: The Old Country für PS5, Xbox Series und Steam. Damit haben sich vorangegangene Gerüchte bestätigt. Bei der Bepreisung zeigt sich das Label von Take-Two Interactive wiederum gnädig. Zuvor löste Nintendo mit ihrer Preispolitik für die Switch 2 einen Schock bei Fans aus, denn neue Games kosten erstmals bis zu 90 Euro. Inzwischen hat auch Xbox eine Preiserhöhung für exklusive Games ab Ende des Jahres angekündigt.

The Old Country soll dagegen in der Standardversion für 49,99 Euro auf den Markt kommen. Eine digitale Deluxe-Version mit zusätzlichen Waffen, Skins und Accessoires wird für 59,99 erhältlich sein und ein Artbook sowie den Soundtrack beinhalten (via Steam). Außerdem wurde inzwischen ein neuer Trailer veröffentlicht.

Den vergleichsweise niedrigen Preis erklärt der Präsident von 2K, David Ismailer, mit der Spieldauer: “Wir freuen uns, ein Spiel wie Mafia: The Old Country in unserem Portfolio anbieten zu können und ein lineares, hochgradig ausgefeiltes narratives Erlebnis zu bieten, das die anderen, eher langfristigen Games, die unsere Spieler ebenfalls lieben und mit denen sie sich immer wieder neu beschäftigen können, problemlos ergänzen kann”. Der vierte Ableger der Mafia-Serie kommt ohne Open World aus. „Wir glauben, dass es ein großes Publikum für fesselnde Geschichten gibt, die nicht viel Zeit in Anspruch nehmen”, so der 2K-Chef (via Eurogamer).

Kein Match zwischen GTA 6 und Mafia: The Old Country

Durch die Verschiebung von Grand Theft Auto VI ins Jahr 2026 muss Publisher Take-Two jedenfalls nicht mehr fürchten, seine eigenen Verkaufszahlen zu kannibalisieren. Wobei Mafia ohnehin kein Klon von GTA gewesen ist – trotz Crime-Setting. Schon der Erstling versuchte, beim Gameplay realistischer zu sein. Beispielsweise waren Verkehrsregeln einzuhalten, um den Cops nicht aufzufallen. Die Story stand im Mittelpunkt, kein Sandbox-Chaos. Der neueste Ableger macht nun einen auf Der Pate und erzählt die Ursprungsgeschichte der Mafiosi auf Sizilien.