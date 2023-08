Jedi Survivor: Die Macht Risse haben den Moment zerstört

Und genau deshalb habe ich sie ausgelassen.

“Star Wars Jedi: Survivor” mag zwar keine so geradlinige Geschichte haben wie sein Vorgänger, aber die Fortsetzung übertrifft sicherlich “Fallen Order” in Bezug auf seine umfangreiche Erkundung. Insbesondere Koboh ist ein alarmierend riesiger Ort, der anscheinend mit jeder neuen Fähigkeit und jedem Werkzeug, das Cal auf seiner Reise erwirbt, weiter expandiert.

Es gibt genug Inhalt, um die Spieler zufriedenzustellen, wenn sie sich nur mit der Hauptstory von “Survivor” befassen. Doch dabei vernachlässigt man einige der denkwürdigsten Momente des Spiels, wie zum Beispiel optionale NPC-Aktivitäten, die zur Kantine von Rambler’s Reach führen.

Beispielsweise stellen die Macht Risse in Jedi Survivor eine enorme Herausforderung dar, sei es im Kampf oder beim Durchqueren der Umgebung. Während einige der Durchquerungs-Risse ohnehin eine Fähigkeit erfordern, die später im Spiel erlangt wird, sollten nur wenige der Kampf-Risse frühzeitig angegangen werden.

Es gibt jedoch einen enttäuschenden Nebeneffekt bestimmter Risse, der davon ablenkt, wie unglaublich diese Momente im Spiel sind. Solche Situationen treten nur auf, wenn man auf zwei Bosse trifft, die eigentlich einzigartig hätten sein sollen, wenn sie in Koboh gefunden wurden: der Kampf gegen den Rancor und der Kampf gegen den Spawn des Oggdo.

Die Kämpfe und Macht Risse in Jedi Survivor sind eine Challenge

Es wurde leider bereits in frühen Vorschauen des Gameplays gespoilert, aber der Rancor-Bosskampf in “Survivor” war eine der beeindruckendsten Begegnungen, die man beim Erkunden von Koboh zufällig finden konnte. Spieler, die mit der Einrichtung eines Meditationspunkts in der Nähe eines offenen Raums vertraut waren, könnten vermutet haben, dass dort ein Bosskampf stattfinden würde.

Doch der Anblick des riesigen Monsters, das hinter einer Säule hervorkriecht, ist aufregend, wenn die Spieler nicht wussten, dass der Rancor-Kampf beginnen würde, sobald sie in den riesigen Bereich hinabsteigen. Der Kampf selbst ist unglaublich herausfordernd, da der Rancor auf mittleren bis höheren Schwierigkeitsgraden Cal mit einem oder zwei Treffern schnell töten kann. Daher ist die Entscheidung, frühzeitig gegen ihn anzutreten, nichts für schwache Nerven.

Unabhängig davon ist die Begegnung selbst einzigartig, bis später eine weitere auftaucht und Rancors gegen Ende des Spiels in Koboh herumstreifen. Die Begegnung verliert weiter an Bedeutung, wenn die Spieler aufgefordert werden, im Rahmen von “Survivor’s Fractured Malice Riss” zwei von ihnen in einem Kampf zu besiegen, der auf den Dächern der Coruscant-Unterstadt stattfindet.

Wenn nur ein Rancor in der ursprünglichen Situation gefunden worden wäre, hätte das seine Einzigartigkeit und Erinnerungswürdigkeit bewahrt. Doch es verliert an Glanz, wenn die Spieler ihre Köpfe gegen die Wand schlagen müssen, um zwei von ihnen gleichzeitig in der kleinen Arena der Macht Risse in Jedi Survivor zu besiegen.

Dem Spawn-of-Oggdo-Bosskampf geht es ähnlich

Das andere Problem, vielleicht noch gravierender, ist, dass der Kampf gegen den Spawn des Oggdo in “Survivor” nicht als einzigartige Begegnung belassen werden konnte. Die Spieler kämpfen sich durch Fort Kah’lin, das von Bedlam-Raidern überrannt wird, einschließlich B1- und B2-Kampfdroiden, und finden schließlich eine Falltür, die sich unter ihnen öffnet.

Cal fällt in diese Grube sobald er drauf tritt. Je nach dem ob die Droiden da noch stehen, fallen diese mit hinunter in das Loch. Und darin befindet sich der Nachkomme eines alten, bösartigen Feindes: der Oggdo Bogdo aus “Fallen Order”.

Auch dieser Kampf ist nicht zu unterschätzen, da er die Bewegungen des Oggdo zu replizieren scheint, aber viel schneller ist, und erneut hilft die enge Arena den Spielern überhaupt nicht. Es ist amüsant, den Spawn von Oggdo in Koboh zu finden, und auch dies bietet erneut einen überraschenden Moment optionalen Inhalts, den viele Spieler vielleicht nicht entdecken, wenn sie sich nicht auf Erkundung einlassen.

Dann stellt ein weiterer der Macht Risse in Jedi Survivor, der “Survivor’s Fractured History Riss”, das nach dem Besiegen des Spawns im Geschäft von Doma gefunden wird, die Spieler sowohl diesem Spawn als auch dem Oggdo Bogdo selbst gegenüber.

Es ist wenig überraschend, dass dieser Kampf noch chaotischer und unausgewogener ist als der Kampf gegen zwei Rancors, bei dem unblockbare Angriffe im Sekundentakt von beiden Kreaturen gespammt werden und das in erschreckend schnellem Tempo. Doch was noch schlimmer ist, ist die Störung der Immersion, die dieser Riss auslöst, da sie diese illusorische Situation schafft und den Spawn-Kampf zu einer weiteren belanglosen Begegnung macht, anstatt eine einzigartige Entdeckung auf dem am aufwändigsten gestalteten Planeten von “Survivor” zu bleiben.

“Star Wars Jedi: Survivor” ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich, während Versionen für PS4 und Xbox One in Entwicklung sind.