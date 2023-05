Jedi: Survivor – Rick der Türtechniker

Jedi Survivor ist mittlerweile Comedy Gold für mich

Es vergeht mittlerweile keine einzige Spielsitzung in Star Wars Jedi: Survivor wo ich nicht auf der Couch sitze und mich schlapp lache. Und nach einer kleinen Recherche auf YouTube, bin ich definitiv nicht der Einzige dem es so geht. Denn die Reaction Videos sprechen für sich. Besonders dieses Highlight hat mich herzlich begeistert und so auch viele YouTuber:innen. Rick der Türtechniker ist einer der Bosse die es in Jedi Survivor zu besiegen gibt. Aber es ist so herrlich albern. Ich hatte einen richtig schönen Austin Powers Dampfwalzen Vibe in diesem Moment.

Rick der Türtechniker wird zum Jedi Survivor Kult

Ihr findet Rick den Türtechniker in Jedi Survivor auf Koboh. Allerdings braucht ihr hierfür bereits einige der neuen Fähigkeiten. Wie den Jump Dash. Um überhaupt in das Areal zu kommen. Auf Koboh gibt es die zwei grünen Schild Tore. Von denen man eines öffnen kann mit der Jedi Gedankenkontrolle, das zweite jedoch verschlossen bleibt. Der Meditationspunkt hier, heißt Pfad zum Gipfel. Und genau zu diesem Gipfel müsst ihr gelangen um zu einer versteckten Feind-Basis zu gelangen. Diese heißt Imperialer Posten 8L-055 und ist voller Horden von Gegnern. Man wird gleich beim Betreten der Basis in einen Wellen-Fight gegen die härtesten Gegner Gruppen geschickt.

Wenn ihr diese Wellen endlich hinter euch gelassen habt, gelangt ihr in der Basis irgendwann an einen langen Gang. An dessen Ende ein einzelner Trooper auf euch wartet. Wenn er euch sieht, wird er in einen Rasenden Sturmangriff übergehen. Ihr müsst euch jetzt Rick dem Türtechniker stellen. Es ist einfach großartig. Aber seht selbst:

Auf YouTube bereits ein Hit

Auf YouTube finden sich bereits unzählige Clips zu “Rick der Türtechniker” und dem ultimativen Fight in Jedi Survivor. Andere User nutzen PC Moding und programmieren sich selbst neue Szenarien gemeinsam mit Rick. Entweder gehen sie mit Rick im Saloon etwas trinken. Oder kämpfen mit einer ganzen Horde von Ricks gemeinsam gegen Darth Vader. Er ist bereits jetzt eine Kultfigur und eine Legende der Star Wars Lore geworden.