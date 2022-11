Jason David Frank, der originale grüne Power Ranger ist mit nur 49 Jahren verstorben!

Der Schauspieler Jason David Frank, der im Power Rangers-Reboot-Film einen Cameo-Auftritt hatte, verstarb im Alter von nur 49 Jahren.

Jason David Frank, Kampfsportler und Schauspieler, besser bekannt als “Tommy Oliver” aus der originalen Power Rangers-Serie, ist im Alter von 49 Jahren verstorben.

Die letzten Stunden häuften sich Berichte und Gerüchte über das Ableben von Jason David Frank, die nun bestätigt wurden.

In einer Erklärung heißt es: “Leider ist es wahr. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre seiner Familie und Freunde in dieser schrecklichen Zeit, während wir uns mit dem Verlust eines so wunderbaren Menschen abfinden. Er liebte seine Familie, Freunde und Fans sehr. Er wird wirklich vermisst werden.”

Power Rangers: Das war der grüne Ranger

Jason David Frank spielte in der ersten Staffel von Mighty Morphin Power Rangers den Teenager Tommy Oliver. Der grüne Ranger war eine Art Anti-Held, der sich später als sechster Ranger dem Team anschloss und gegen Ende dieser Power Rangers-Ära als “White Ranger” hervorging.

Die Popularität des Schauspielers führte zu mehreren Auftritten in anderen Power Rangers-Serien, darunter Zeo, Wild Force, Dino Thunder, usw. Er war auch im Power Rangers-Reboot-Kinofilm aus dem Jahr 2017 zu sehen.

Triste noticia. Se reporta la muerte de Jason David Frank, quien dio vida a Tommy Oliver, el Power Ranger verde. Gracias por alegrar la infancia de toda una generación. Descansa en paz. 🙏 pic.twitter.com/W8peuQhqmJ — Retro 80s y 90s (@80s_y_90s) November 20, 2022

Eines seiner letzten Werke als Schauspieler ist ein Martial-Arts-Film namens Legend of the White Dragon, der auch andere Power Rangers-Stars wie Jason Faunt und Ciara Hanna in zeigen wird. Der Film befindet sich derzeit in der Post-Produktion, die Dreharbeiten wurden bereits letztes Jahr abgeschlossen. Frank spielt dabei den Charakter Erik Reed.

Jason David Frank wurde am 4. September 1973 in Covina (Kalifornien) geboren und verstarb am 19. November 2022 in Texas.