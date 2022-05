Harry Potter Mod in Elden Ring erleichtert Wartezeit auf Hogwarts Legacy

Das (hoffentlich) epische Adventure Hogwarts Legacy lässt noch bis Ende des Jahres auf sich warten. Nun aber gibt es Abhilfe, wenn euch die Ungeduld langsam auffressen sollte. Alles was ihr dafür braucht, ist das Game Elden Ring und der dazugehörige Harry Potter Mod. Und schon könnt ihr euch als der mächtigste Zauberschüler Hogwarts, Harry Potter selbst, durch die Welt von Elden Ring zaubern und sogar auf einem Nimbus 2000 reiten.

Harry Potter ist nicht der erste Mod für Elden Ring

Aber es ist einer der sich wirklich gut in das Setting fügt. Auch wenn Harry aussieht als hätte man seinen Nacken etwas zu lang gestreckt. So sieht man eindeutig Daniel Radcliffe in seiner mausgrauen Kleidung seinen Zauberstab schwingen. (Nicht was ihr gerade denkt, holt eure Gedanken aus der Gosse ihr Ferkel) Diese Animation sieht, gepaart mit den Zaubern in Elden Ring, tatsächlich sehr gut gelungen aus. Was man vom Reiten auf dem Nimbus 2000 nicht gerade sagen kann. Aber Nobody´s perfect.

Neben dem Harry Potter Mod für Elden Ring, haben es auch ganz andere Figuren der Pop Kultur bereits in das Spiel geschafft. Der Master Chief aus Halo oder auch Link aus der Legend of Zelda Reihe. Aber meine beiden persönlichen Favoriten, wären ohne Zweifel Darth Maul mit Doppel Lichtschwert und natürlich Darth Vader höchst persönlich. Auch wenn es sehr schräg aussieht wenn Lord Vader Gegner mit bloßen Fäusten prügelt, so kann man ihn stilecht in der Lava versenken.